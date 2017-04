Knicks verlieren Draft-Münzwurf gegen Wolves

Mittwoch, 19.04.2017

Das gab die Liga in einem Statement bekannt. Die Losung wurde dabei von Kiki VanDeWeghe, Executive Vice President of Basketball Operations der NBA, durchgeführt. Die Knicks und Timberwolves hatten mit einer Bilanz von 31-51 jeweils die sechstschlechteste der Liga vorzuweisen, wobei die Wolves nun die Losung gewannen.

Auf die Chancen in der Lottery für den No.1-Pick hat dies keine Auswirkungen. Sowohl New York als auch Minnesota werden je 53 Kugeln in der Lostrommel der Draft und somit eine Chance von 5,3 Prozent haben.

Zudem wurden weitere Tiebreaker gelost. Portland (41-41) setzte sich gegen Chicago durch, Milwaukee (42-40) behielt die Oberhand über Indiana und Atlanta (43-39) wird vor Memphis ziehen dürfen. Dazu gewannen die Los Angeles Clippers einen Vier-Team-Tiebreaker gegenüber Utah, Toronto und Cleveland.

In der Lottery am 16. Mai werden dann die ersten drei Picks ausgelost, während die verbliebenen Teams in der Reihenfolge von 4 bis 14 nach der umgekehrten Position ihrer Bilanz der Regular Season gerankt werden.

Die Verteilung der Kugeln in der Draft Lottery im Überblick:

Platz Team Kugeln 1 Boston (via Brooklyn) 250 2 Phoenix 199 3 Los Angeles Lakers 156 4 Philadelphia 119 5 Orlando 88 6 Minnesota 53 6 New York 53 8 Sacramento 28 9 Dallas 17 10 New Orleans 11 11 Charlotte 8 12 Detroit 7 13 Denver 6 14 Miami 5

