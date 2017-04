Fultz will als Rookie MVP werden

Mittwoch, 19.04.2017

"Der No. 1 Pick ist eine große Sache für mich, davon träume ich mein ganzes Leben", so der 18-Jährige: "Ich will in die Liga kommen und sie auf den Kopf stellen. Ich will Rookie of the Year werden. Aber ehrlich gesagt, will ich MVP werden."

Neben Lonzo Ball ist Fultz einer der beiden am höchsten gehandelten Draft-Prospects. Zwischen beiden herrscht schon vor ihrer Ankunft in der Liga eine kleine Rivalität. Bei der Draft Lottery werden die Boston Celtics aufgrund eines getradeten Picks die besten Chancen auf den Top-Pick haben (25 Prozent).

"Ich habe eine Menge Respekt vor ihm und dasselbe sollte er auch sagen", so Fultz weiter: "Jeder, der es mit dir aufnimmt, wird denken, dass er besser ist. Für mich war es aber einfach nur lustig. Es hat mich motiviert, noch härter zu arbeiten, um mich noch deutlicher von ihm abzusetzen."

