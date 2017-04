Der Fluch des Iso-Balls

Dienstag, 18.04.2017

16. April 2016: Kyle Lowry steigt am Elbow hoch zum Jumper - klonk. Der Spalding prallt vom hinteren Ring zurück ins Feld. Der nächste Jumper - zu kurz. Sein Layup-Versuch - geblockt. Es ist einer von 13 Würfen, die Lowry in Spiel 1 der Erstrundenserie gegen die Pacers nimmt. Er trifft drei von ihnen. Indiana holt sich als 7-Seed den Sieg und klaut Toronto den Heimvorteil.

15. April 2017: Kyle Lowry zieht über die Baseline und hebt zum Floater ab - geblockt. Ein Dreier vom Flügel - weit rechts. Offener Midrange-Jumper - nothing but iron. Es ist einer von elf Würfen, die Lowry in Spiel 1 der Erstrundenserie gegen die Bucks nimmt. Er trifft zwei von ihnen. Milwaukee holt sich als 6-Seed den Sieg und klaut Toronto den Heimvorteil.

Wie schon im Jahr zuvor haben die Raptors ihren Playoff-Auftakt gehörig vermasselt und gehen mit großem Druck in das zweite Duell mit den Bucks. Das hat im hohen Norden schon Tradition. Auf den Kanadiern scheint ein seltsamer Fluch zu liegen. Lediglich ein einziges Spiel 1 konnte Toronto in den letzten elf (!) Playoff-Serien gewinnen.

Jetzt anmelden und gewinnen! Dunkest - der NBA-Manager

Die Suche nach der Form

"Es wird immer schlimmer", sagte Kyle Lowry im Anschluss an die Pleite. Es war seine sechste im sechsten Spiel 1 seiner Karriere. Ein Zufall? Eher nicht. Denn vor allem der dreifache All-Star sucht zum Start einer Serie regelmäßig nach seiner Form. Aber auch generell baut der bullige Point Guard ab Mitte April ab, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.

In den Playoffs kommt Lowry auf eine Trefferquote von 37,9 Prozent. Von allen aktiven Spielern, die mindestens 500 Würfe in der Postseason genommen haben, ist das der zweitschlechteste Wert. Dabei hatte der 31-Jährige diese Saison mit 46,4 Prozent aus dem Feld sein mit Abstand bestes Jahr in Sachen Effizienz hingelegt.

Die Fakten zu den Toronto Raptors: Ein bisschen abgehoben © getty 1/17 Die Raptors kamen 1995 als Extension Franchise in die NBA und sind seit dem Umzug der Grizzlies das einzige kanadische Team /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas.html © getty 2/17 Zu Hause sind die Raptors im Air Canada Centre, das 20.500 Zuschauen Platz bietet. Das Ahornblatt erfährt dort besondere Verehrung /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=2.html © getty 3/17 Head Coach: Dwayne Casey (seit 2011) /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=3.html © getty 4/17 General Manager: Masai Ujiri (seit 2013) /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=4.html © getty 5/17 Topscorer der vergangenen Saison war DeMar DeRozan mit 23,5 Punkten /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=5.html © getty 6/17 Topverdiener ist mit seinem neuen Vertrag über fünf Jahre und 139 Millionen Dollar ebenfalls DD /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=6.html © getty 7/17 Starting Five: PG: Kyle Lowry, Saison 2015/16: 21,2 Punkte, 4,7 Rebounds, 6,4 Assists /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=7.html © getty 8/17 SG: DeMar DeRozan, Saison 2015/16: 23,5 Punkte, 4,5 Rebounds, 4,0 Assists /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=8.html © getty 9/17 SF: DeMarre Carroll, Saison 2015/16: 11,0 Punkte, 4,7 Rebounds, 1,7 Steals /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=9.html © getty 10/17 PF: Patrick Patterson, Saison 2015/16: 6,9 Punkte, 4,3 Rebounds /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=10.html © getty 11/17 C: Jonas Valanciunas, Saison 2015/16: 12,8 Punkte, 9,1 Rebounds, 1,3 Blocks /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=11.html © getty 12/17 All-Time Scoring Leader: Chris Bosh mit 10.275 Punkten /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=12.html © getty 13/17 All-Time Rebounding Leader: Chris Bosh mit 4.776 Rebounds /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=13.html © getty 14/17 All-Time Assists Leader: Jose Calderon mit 3.770 Assists /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=14.html © getty 15/17 Das Air Canada Centre ist in der Höhe noch ganz schön blank. Als eine von drei Franchises haben die Raptors noch keine Nummern unter die Decke gezogen. Vielleicht wird ja die #15 von Vince Carter die Erste /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=15.html © getty 16/17 Einen Hall of Famer hat Toronto allerdings in seinen Reihen: Hakeem Olajuwon. In der Saison 2001/2002 spielt der Nigerianer für die Raptors /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=16.html © getty 17/17 Die Saison 2015/16 war mit 56 Siegen die erfolgreichste der Franchise-Geschichte. Auch in den Playoffs ging es bisher noch nie weiter als vergangenes Jahr. In den Conference Finals unterlag Toronto dem späteren Meister aus Cleveland mit 2-4 /de/sport/diashows/1609/nba/raptors-fakten/vince-carter-chris-bosh-lowry-derozan-carroll-valanciunas,seite=17.html

Die 4-Punkte-Performance vom Samstag reiht sich in die unrühmlichen Auftritte der vergangenen Jahre ein. Hätte er einen schwarzen Hoodie mitgehabt, Lowry wäre nach dem Spiel vermutlich bis Mitternacht in der Halle geblieben, um zu werfen. So wie nach der Zweitrundenpleite gegen die Miami Heat 2016.

"Es ist total frustrierend. Es ist verrückt", sagte er nach dem Spiel, sichtlich enttäuscht: "Es ist immer und immer wieder ein Deja-vu." Mit großer Wahrscheinlichkeit spielt sein Kopf bei diesem Trugbild inzwischen die größte Rolle und macht ihm selbst das Leben schwer.

Historisch schlecht

Besonders von Downtown geht gar nichts bei Lowry. Nach sechs weiteren Fehlwürfen vom Perimeter ist er der Spieler mit der zweitschlechtesten Dreierquote (25,6 Prozent) in der ersten Playoff-Runde. Nicht dieses Jahr. Sondern seit Einführung der Dreierlinie im Jahr 1979.

DeMar DeRozan stärkte seinem Backcourt-Partner trotz der schwachen Leistung den Rücken: "Niemand will am Ende vier Punkte auf dem Konto haben. Aber er wird zurückschlagen. Auch, wenn es vielleicht nicht mit Punkten ist. Er beeinflusst unser Spiel in vielerlei Hinsicht: Er bringt alles ins Rollen, er reboundet, macht Tempo und gibt uns die Möglichkeit, in der Offensive in der richtigen Position zu sein."

Die Struktur in der Offensive ist allerdings nun wirklich nicht das, was bei den Raptors momentan ein Lob verdient hätte. Der prähistorische Iso-Ball macht es dem Team in den Playoffs besonders schwer und ist ein wichtiger Grund für die Niederlage.

DeMar DeRozan und Kyle Lowry wollen nach der Pleite im ersten Spiel zurückschlagen © getty

Die Abhängigkeit der Kanadier von Lowry und DeRozan ist allgemein bekannt, dementsprechend engagiert war Milwaukees Defensive in der Hilfe. Da die Raptors-Rollenspieler die daraus entstehenden offenen Würfe nicht trafen, machten die Bucks die Zone immer enger. Ihre langen Armen wurden zu unüberwindbaren Hindernissen. Am Ende verlor Toronto wieder einmal den Heimvorteil.

Wer hat den Star-Status?

"Es ist nur ein Spiel", versucht Coach Dwane Casey sich wie jedes Jahr in Standard-Floskeln: "Ich denke, wir sollten nicht überreagieren. Jeder hat mal einen schwierigen Abend. Und ich weiß, dass Kyle wieder zu seinem Star-Status zurückfinden wird."

Diesen Status von Anfang an verdient hat sich Giannis Antetokounmpo. Der Bucks-Anführer legte gegen die Raptors eine fabelhafte Performance hin, traf 13 seiner 18 Würfe und dunkte so ziemlich über jeden Spieler von Toronto.

"Er versucht immer, in die Zone zu kommen", sagte P.J. Tucker, der den Greek Freak immerhin ab und zu aufhalten konnte: "Wir haben ihm immer den Wurf angeboten, aber er hat nicht angebissen. Er will in die Zone, also müssen wir sie dicht machen. Er ist wie Russell Westbrook und schaltet einfach einen Gang hoch, um zum Korb zu kommen. Von fast überall auf dem Court ist er nur einen Schritt davon entfernt, zu dunken. Also muss man die Winkel berücksichtigen und ihm den Weg abschneiden."

Das gelang den Raptors nicht einmal im Ansatz. Besonders in Transition machte Antetokounmpo die Verteidigung regelmäßig nass (17:4 Fastbreak-Punkte). Und das Obwohl Coach Casey die Marschroute ausgegeben hatte, zugunsten der Transition Defense auf fast jeglichen Einsatz am offensiven Brett zu verzichten. Es half alles nichts.

Die besten Scorer der Playoff-Geschichte © getty 1/25 PLATZ 25: Clyde Drexler - 2.963 Punkte in 145 Spielen - Portland Trail Blazers, Houston Rockets /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal.html © getty 2/25 PLATZ 24: Reggie Miller - 2.972 Punkte in 144 Spielen - Indiana Pacers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=2.html © getty 3/25 PLATZ 23: James Worthy - 3.022 Punkte in 143 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=3.html © getty 4/25 PLATZ 22: Julius Erving - 3.088 Punkte in 141 Spielen - Philadelphia 76ers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=4.html © getty 5/25 PLATZ 21: Dennis Johnson - 3.116 Punkte in 180 Spielen - Seattle Supersonics, Phoenix Suns, Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=5.html © getty 6/25 PLATZ 20: Paul Pierce - 3.159 Punkte in 164 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers (Stand 18. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=6.html © getty 7/25 PLATZ 19: Kevin McHale - 3.182 Punkte in 169 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=7.html © getty 8/25 PLATZ 18: Wilt Chamberlain - 3.607 Punkte in 160 Spielen - Philadelphia und San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=8.html © getty 9/25 PLATZ 17: Elgin Baylor - 3.623 Punkte in 134 Punkte - Minneapolis und Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=9.html © getty 10/25 PLATZ 16: Scottie Pippen - 3.642 Punkte in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=10.html © getty 11/25 PLATZ 15: Dirk Nowitzki - 3.663 Punkte in 145 Spielen - Dallas Mavericks (Stand: 18. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=11.html © getty 12/25 PLATZ 14: Magic Johnson - 3.701 Punkte in 190 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=12.html © getty 13/25 PLATZ 13: Hakeem Olajuwon - 3.755 Punkte in 145 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=13.html © getty 14/25 PLATZ 12: Dwyane Wade - 3.792 Punkte in 167 Spielen - Miami Heat (Stand: 18. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=14.html © getty 15/25 PLATZ 11: John Havlicek - 3.776 Punkte in 172 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=15.html © getty 16/25 PLATZ 10: Larry Bird - 3.897 Punkte in 164 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=16.html © getty 17/25 PLATZ 9: Tony Parker - 3.918 Punkte in 215 Spielen - San Antonio Spurs (Stand 18. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=17.html © getty 18/25 PLATZ 8: Jerry West - 4.457 Punkte in 153 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=18.html © getty 19/25 PLATZ 7: Karl Malone - 4.761 Punkte in 193 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=19.html © getty 20/25 PLATZ 6: Tim Duncan - 5.172 Punkte in 251 Spielen - San Antonio Spurs (Stand: 14. Mai 2016) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=20.html © getty 21/25 PLATZ 5: Shaquille O'Neal - 5.250 Punkte in 216 Spielen - Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=21.html © getty 22/25 PLATZ 4: Kobe Bryant - 5.640 Punkte in 220 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=22.html © getty 23/25 PLATZ 3: LeBron James - 5.661 Punkte in 201 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat (Stand: 18. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=23.html © getty 24/25 PLATZ 2: Kareem Abdul-Jabbar - 5.762 Punkte in 237 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=24.html © getty 25/25 PLATZ 1: Michael Jordan - 5.987 Punkte in 179 Spielen - Chicago Bulls /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=25.html

Comeback-Experten

Es gibt jedoch auch Hoffnung für Spiel zwei und darüber hinaus. 2016 drehten die Raptors die Serien gegen Indy und Miami und siegten trotz des frühen Dämpfers. Und dann wäre da noch das Zusammenspiel.

Durch die Handgelenksverletzung von Lowry, die ihn 21 Spiele kostete, konnte sich Midseason-Verpflichtung Serge Ibaka noch nicht gut auf den Spielmacher einstellen. Die Starter standen insgesamt erst vier Spiele gemeinsam auf dem Court. Es ist also davon auszugehen, dass die Harmonie mit jedem Spielzug besser wird.

Doch viel Zeit zum Einspielen bleibt nicht. Eine weitere Niederlage in der Nacht auf Mittwoch und die Hürde für ein Comeback könnte für Playoff-Lowry - das ist kein Kompliment - und Co. bereits zu hoch sein.

Erlebe die NBA Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der Schlachtplan steht

Wie Lowry das 0-2 verhindern will, hat er sich auch schon überlegt. "Meine Teamkollegen wollen, dass ich aggressiver bin. Also werde ich mehr Würfe erzwingen. So einfach ist das."

Das soll der Plan sein? Dann müssen sich die Raptors nicht mehr lange über die Verteidigung von Giannis den Kopf zerbrechen, sondern können noch vor der zweiten Runde ihren Urlaub buchen.

Das Playoff-Bracket im Überblick