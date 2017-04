Dank Green! Dubs überstehen Blazers-Ansturm

Montag, 17.04.2017

Was war das für eine erste Halbzeit von C.J. McCollum und Damian Lillard? 48 Punkte legten die beiden Guards zur Pause auf und boten den übermächtigen Warriors damit beeindruckend Paroli. Über drei Viertel konnten die beiden das Spiel mit wirklich wenig Unterstützung komplett ausgeglichen halten, doch im letzten Durchgang setzte sich dann doch die größere Klasse der Warriors durch.

Die Topscorer bei den Dubs waren erwartungsgemäß Kevin Durant (32 Punkte, 10 Rebounds) und Stephen Curry (29 Punkte), der wahre Held war bei Golden State allerdings Draymond Green. Mit 17 Punkten, 12 Rebounds und 9 Assists schnupperte er am Triple-Double, dazu lieferte er auch noch 5 Blocks, 3 Steals und spektakuläre Defense in der Schlussphase.

Dagegen kamen Lillard (34 Punkte, 12/26 FG) und der sensationelle McCollum (41 Punkte, 16/28 FG) am Ende dann doch nicht an. Abgesehen von Evan Turner (12 Punkte, 10 Rebounds) und Mo Harkless (11 Punkte) erzielte kein weiterer Blazer mehr als 3 Punkte.

Spiel 2 der Serie findet in der Nacht auf Donnerstag ebenfalls in der Oracle Arena in Oakland statt.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Das gewohnte Starting Lineup eröffnete die Titelmission der Dubs: Curry und Thompson auf "klein", dazu Durant, Green und Pachulia. Bei den Blazers musste das Bosnian Beast Jusuf Nurkic passen, also begannen Lillard, McCollum, Turner, Harkless und Vonleh.

Jetzt anmelden und gewinnen! Dunkest - der NBA-Manager

1. Viertel: Man hatte kaum geblinzelt, da führten die Dubs schon mit 9:4 - aber Portland ließ sich nicht so schnell abschütteln. McCollum und Lillard starteten beide heiß in die Partie und markierten je 12 Punkte im Viertel. Bei den Dubs übernahmen KD und Curry das Scoring, problematisch waren allerdings die sieben Ballverluste, die man sich in der Anfangsphase leistete. Es reichte dennoch zu einer 31:27-Führung für Golden State.

Die NBA-Champions der letzten 25 Jahre © Getty 1/25 1991: Chicago Bulls (4-1 gegen L.A. Lakers). Finals MVP: Michael Jordan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets.html © Getty 2/25 1992: Chicago Bulls (4-2 gegen Portland Trail Blazers). Finals MVP: Michael Jordan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=2.html © Getty 3/25 1993: Chicago Bulls (4-2 gegen Phoenix Suns). Finals MVP: Michael Jordan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=3.html © Getty 4/25 1994: Houston Rockets (4-3 gegen New York Knicks). Finals MVP: Hakeem Olajuwon /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=4.html © Getty 5/25 1995: Houston Rockets (4-0 gegen Orlando Magic). Finals MVP: Hakeem Olajuwon /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=5.html © Getty 6/25 1996: Chicago Bulls (4-2 gegen Seattle Supersonics). Finals MVP: Michael Jordan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=6.html © Getty 7/25 1997: Chicago Bulls (4-2 gegen Utah Jazz). Finals MVP: Michael Jordan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=7.html © Getty 8/25 1998: Chicago Bulls (4-2 gegen Utah Jazz). Finals MVP: Michael Jordan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=8.html © Getty 9/25 1999: San Antonio Spurs (4-1 gegen New York Knicks). Finals MVP: Tim Duncan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=9.html © Getty 10/25 2000: L.A. Lakers (4-2 gegen Indiana Pacers). Finals MVP: Shaquille O'Neal /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=10.html © Getty 11/25 2001: L.A. Lakers (4-1 gegen Philadelphia 76ers). Finals MVP: Shaquille O'Neal /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=11.html © Getty 12/25 2002: L.A. Lakers (4-0 gegen New Jersey Nets). Finals MVP: Shaquille O'Neal /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=12.html © Getty 13/25 2003: San Antonio Spurs (4-2 gegen New Jersey Nets). Finals MVP: Tim Duncan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=13.html © Getty 14/25 2004: Detroit Pistons (4-1 gegen L.A. Lakers). Finals MVP: Chauncey Billups /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=14.html © Getty 15/25 2005: San Antonio Spurs (4-3 gegen Detroit Pistons). Finals MVP: Tim Duncan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=15.html © Getty 16/25 2006: Miami Heat (4-2 gegen Dallas Mavericks). Finals MVP: Dwyane Wade /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=16.html © Getty 17/25 2007: San Antonio Spurs (4-0 gegen Cleveland Cavaliers). Finals MVP: Tony Parker /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=17.html © Getty 18/25 2008: Boston Celtics (4-2 gegen L.A. Lakers). Finals MVP: Paul Pierce /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=18.html © Getty 19/25 2009: L.A. Lakers (4-1 gegen Orlando Magic). Finals MVP: Kobe Bryant /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=19.html © Getty 20/25 2010: L.A. Lakers (4-3 gegen Boston Celtics). Finals MVP: Kobe Bryant /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=20.html © Getty 21/25 2011: Dallas Mavericks (4-2 gegen Miami Heat). Finals MVP: Dirk Nowitzki /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=21.html © Getty 22/25 2012: Miami Heat (4-1 gegen Oklahoma City Thunder). Finals MVP: LeBron James /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=22.html © Getty 23/25 2013: Miami Heat (4-3 gegen San Antonio Spurs). Finals MVP: LeBron James /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=23.html © getty 24/25 2014: San Antonio Spurs (4-1 gegen Miami Heat). Finals-MVP: Kawhi Leonard /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=24.html © getty 25/25 2015: Golden State Warriors (4-2 gegen Cleveland Cavaliers). Finals-MVP: Andre Igoudala /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=25.html

2. Viertel: Lillard saß zu Beginn auf der Bank und so war McCollum noch mehr gefordert - und er lieferte! Der Guard traf alles und brachte Portland mehrfach im Alleingang in Führung, 15 Punkte legte er in acht Minuten auf, bevor ihn Stotts durchatmen ließ. Und dann übernahm wieder Dame. Am Ende der Halbzeit hatten die beiden Guards unfassbare 48 der 56 Blazers-Punkte gemacht - und die Partie ging unentschieden in die Pause. So viele Punkte hatten die beiden noch nie in einer Halbzeit zusammen erzielt.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

3. Viertel: Endlich bekamen die beiden Blazers-Guards durch Turner und Harkless ein kleines bisschen Unterstützung und siehe da - anders als sonst zog Golden State mal nicht mit 50 Punkten im dritten Viertel davon. Aber auch Durant und vor allem Curry blieben weiter stark, während Green mit einem Monsterblock gegen Vonleh das Oracle zum Kochen brachte. In der Folge starteten die Dubs dann doch einen kleinen Run, aber Portland konnte erneut kontern! Ein Dreipunktspiel von Pat Connaughton (!) glich die Partie mit 88:88 aus.

4. Viertel: Mit starker Defense eröffneten die Dubs das Viertel und gingen prompt wieder mit 7 in Führung, bevor Lillard zurückkam. Green bekam eine kurze Pause, die Portland wieder hoffen ließ - doch nach seiner Rückkehr malochte er sich erst zum Tip-In und räumte am anderen Ende prompt Lillard ab. Wahnsinn! Einige Buckets von Durant und abermals Green entschieden im Anschluss die Partie. Endstand: 121:109.

Warriors vs. Blazers: Hier geht's zum BOXSCORE

Der Star des Spiels: Draymond Green. Curry und KD übernahmen das Scoring, aber was Green am Ende in der Defense veranstaltete, entschied das Spiel. Hyperaktiv in den Passing Lanes und immer am richtigen Ort, wenn er aushelfen musste - das war eine weitere Bewerbung für den Defensive Player of the Year-Award. Die beeindruckende Statline war natürlich auch in Ordnung.

Der Flop des Spiels: Die Bank der Blazers. Vierzehn Würfe, drei Treffer. 9 Punkte. Das war der komplette Output der Blazers-Bank - und damit kann man im Oracle einfach nicht bestehen. Selbst dann nicht, wenn zwei Spieler des Teams im Videospiel-Modus agieren. Dabei hätte dies sonst ein Spiel sein können, das vom Underdog entführt wird.

Die besten Scorer der Playoff-Geschichte © getty 1/25 PLATZ 25: Clyde Drexler - 2.963 Punkte in 145 Spielen - Portland Trail Blazers, Houston Rockets /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal.html © getty 2/25 PLATZ 24: Reggie Miller - 2.972 Punkte in 144 Spielen - Indiana Pacers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=2.html © getty 3/25 PLATZ 23: James Worthy - 3.022 Punkte in 143 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=3.html © getty 4/25 PLATZ 22: Julius Erving - 3.088 Punkte in 141 Spielen - Philadelphia 76ers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=4.html © getty 5/25 PLATZ 21: Dennis Johnson - 3.116 Punkte in 180 Spielen - Seattle Supersonics, Phoenix Suns, Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=5.html © getty 6/25 PLATZ 20: Paul Pierce - 3.159 Punkte in 163 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers (Stand 2. Mai 2016) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=6.html © getty 7/25 PLATZ 19: Kevin McHale - 3.182 Punkte in 169 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=7.html © getty 8/25 PLATZ 18: Wilt Chamberlain - 3.607 Punkte in 160 Spielen - Philadelphia und San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=8.html © getty 9/25 PLATZ 17: Elgin Baylor - 3.623 Punkte in 134 Punkte - Minneapolis und Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=9.html © getty 10/25 PLATZ 16: Scottie Pippen - 3.642 Punkte in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=10.html © getty 11/25 PLATZ 15: Dirk Nowitzki - 3.663 Punkte in 145 Spielen - Dallas Mavericks (Stand: 26. April 2016) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=11.html © getty 12/25 PLATZ 14: Magic Johnson - 3.701 Punkte in 190 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=12.html © getty 13/25 PLATZ 13: Hakeem Olajuwon - 3.755 Punkte in 145 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=13.html © getty 14/25 PLATZ 12: Dwyane Wade - 3.781 Punkte in 165 Spielen - Miami Heat (Stand: 20. Mai 2016) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=14.html © getty 15/25 PLATZ 11: John Havlicek - 3.776 Punkte in 172 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=15.html © getty 16/25 PLATZ 10: Larry Bird - 3.897 Punkte in 164 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=16.html © getty 17/25 PLATZ 9: Tony Parker - 3.904 Punkte in 213 Spielen - San Antonio Spurs (Stand 14. Mai 2016) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=17.html © getty 18/25 PLATZ 8: Jerry West - 4.457 Punkte in 153 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=18.html © getty 19/25 PLATZ 7: Karl Malone - 4.761 Punkte in 193 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=19.html © getty 20/25 PLATZ 6: Tim Duncan - 5.172 Punkte in 251 Spielen - San Antonio Spurs (Stand: 14. Mai 2016) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=20.html © getty 21/25 PLATZ 5: Shaquille O'Neal - 5.250 Punkte in 216 Spielen - Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=21.html © getty 22/25 PLATZ 4: LeBron James - 5.604 Punkte in 200 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=22.html © getty 23/25 PLATZ 3: Kobe Bryant - 5.640 Punkte in 220 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=23.html © getty 24/25 PLATZ 2: Kareem Abdul-Jabbar - 5.762 Punkte in 237 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=24.html © getty 25/25 PLATZ 1: Michael Jordan - 5.987 Punkte in 179 Spielen - Chicago Bulls /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=25.html

Das fiel auf:

Die Warriors haben nicht selten die Angewohnheit, es mit ihren Spielereien etwas zu übertreiben - und das war auch in dieser Partie der Fall. Kein Pass war Curry und Co. in der Anfangsphase zu wild und so stand man bereits zur Halbzeit bei 10 Ballverlusten. So gewährte man den Blazers Extra-Possessions, die deren schwache Quoten kompensierten.

Der andere Grund, warum Portland im Spiel blieb: McCollum! Es war fast schon absurd, wie der Guard im zweiten Viertel aufdrehte. Er ging dabei fast immer Eins-gegen-Eins und nahm wohl keinen einzigen einfachen Wurf, trotzdem konnte er nicht daneben werfen. Bei Lillard lief es ganz ähnlich. Dabei wurden sie wirklich gut verteidigt!

Auch wenn es in Halbzeit zwei besser wurde und die beiden Stars ein wenig abkühlten: Die extreme Abhängigkeit vom Backcourt Portlands war natürlich problematisch. Turner zeigte eine gute Allround-Leistung, ansonsten fiel aber kaum ein Blazer mehrfach positiv auf. Nurkic wurde an allen Ecken und Enden vermisst - offensiv als Lowpost-Option, aber ganz besonders auch beim Rebound. Mit nur relativ wenigen Minuten für Vonleh und Leonard nahm Stotts die Unterlegenheit am Brett (45:38 Rebounds) aber auch ein Stück weit in Kauf.

Ein Spieler, der gegen die kleinen Blazers-Lineups richtig Spaß hatte: JaVale McGee! Seine 6 Punkte, 5 Rebounds und 2 Blocks in knapp zehn Minuten mögen nicht besonders auffällig wirken, allerdings gab er den Dubs eine starke Präsenz unter der Zone und wirkte für dieses schnelle Spiel deutlich besser geeignet als Starter McGee. Ebenfalls richtig gut von der Bank: Ian Clark (12 Punkte, 4/5 FG). Für wenigstens einen vergleichbaren Kontributor von der Bank hätte Stotts wohl einiges geopfert.

Das Playoff-Bracket im Überblick