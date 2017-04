D-Rose: "Werde mir alle Angebote anhören"

Montag, 24.04.2017

Rose, der von 2008 bis 2016 bei den Bulls spielte, saß mit seinem Sohn P.J. in der ersten Reihe und sah zu, wie sein früherer Mitspieler Jimmy Butler von den Fans mit "MVP, MVP"-Rufen bejubelt wurde - den Rufen, die noch vor wenigen Jahren Rose selbst galten. Dies sei aber nicht merkwürdig für ihn, erklärte Rose.

"Wenn ich alleine hier wäre, wäre das vielleicht ein bisschen komisch. Aber ich bin ja mit P.J. hier", erklärte Rose. "Er macht es für mich viel einfacher. Ich kann auf alles blicken, was hier in der Vergangenheit passiert ist. Die Erinnerungen werden immer da bleiben und mein Herz wird immer hier sein, wenn ich zu Besuch bin. Ich liebe Basketball, deswegen wollte ich das Spiel heute unbedingt sehen."

Rose hatte am Vortag bereits in Memphis das Spiel zwischen den Grizzlies und Spurs gesehen. Die Knicks, bei denen er die letzte Saison absolvierte, haben die Playoffs bekanntlich verpasst, Rose wäre aufgrund einer Operation am linken Knie Anfang April aber ohnehin nicht in der Lage zu spielen. Dem Knie gehe es aber "gut", wie Rose erklärte: "Ich mache momentan Reha, das braucht seine Zeit. Aber ich werde bereit sein, bevor die neue Saison beginnt. Deswegen mache ich mir keine Sorgen."

Rose weiß dabei noch nicht, wo er kommende Saison spielen wird. Der 28-Jährige geht als Free Agent in die Offseason. "Ich bin für alles offen und werde mir alle Angebote anhören", sagte Rose. "Es war schlecht, vergangene Saison so viel zu verlieren. Aber es war eine gute Erfahrung. Ich habe meine Teammates und den Coaching Staff geliebt. Und wer würde nicht gerne in New York spielen? Es war toll."

Rose absolvierte in der vergangenen Saison 64 Spiele für die Knicks und kam dabei auf 18 Punkte und 4,4 Assists im Schnitt.

