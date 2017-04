Fehlt Kerr die kompletten Playoffs?

Montag, 24.04.2017

Die Aussagen von Steve Kerr lassen nicht vermuten, als käme der Head Coach der Golden State Warriors bald an die Seitenlinie zurück. Nach den zuletzt aufkommenden Gerüchten wandte er sich nun an die Öffentlichkeit und stellte fest: "Das ist keine Sache, bei der ich am einen Abend coachen kann und am anderen nicht. Wir hoffen, dass in den nächsten Wochen eine Besserung eintritt und ich eine Aussage treffen kann, wann es wieder geht."

Der noch amtierende Coach of the Year kämpft noch immer mit den Folgen einer Rückenoperation, die er vor zwei Jahren vornehmen ließ. Die Symptome hatten sich in den letzten Tagen verschlimmert und setzten den Warriors-Coach damit im Spiel 3 gegen die Trail Blazers außer Gefecht.

"Die Symptome kamen einfach zurück. Mit den leichten Schmerzen kam ich die letzten anderthalb Jahre zurecht, aber es ist deutlich schlimmer geworden und ich weiß nicht warum. Ich hoffe, es wird schnell besser, aber ich kehre erst zurück, wenn die Symptome abgeklungen sind, wann auch immer das ist", so der 51-Jährige, für den damit auch die restlichen Playoffs akut in Gefahr sind.

Den Pressevertretern gab Kerr noch einen Tipp mit, indem er betonte: "Ich kann aus eigener Erfahrung nur ganz deutlich empfehlen, bei Rückenproblemen keine Operation vorzunehmen. Reha, Reha, Reha. Lasst da niemanden ran."

