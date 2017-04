Cavs wühlen sich in Runde zwei

Sonntag, 23.04.2017

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers (BOXSCORE) 102:106 Serie: 0-4

Der Champ ist durch. Es war ein hartes Stück Arbeit, doch die Serie hält. 21 Spiele in Folge ist das Team von LeBron James nun in der ersten Playoff-Runde ohne Niederlage. Auch Indiana vermochte das nicht zu ändern. Die Pacers ärgerten die Cavs wie schon in den ersten drei Spielen ordentlich, doch am Ende fehlte einmal mehr das Quäntchen Glück und eine Portion Abgezocktheit.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte setzte sich Cleveland im dritten Viertel dank eines 13:4-Laufs ab. Vor allem LeBron James (33 Punkte, 13/25 FG, 10 Rebounds, 4 Assists, 4 Steals, 2 Blocks) und Kyrie Irving (28 Punkte, 10/25 FG, 3 Blocks) machten dabei eine gute Figur. Immer wieder zogen sie in die Zone und schlossen erfolgreich am Ring ab.

Im vierten Viertel ging Indiana sogar noch einmal mit zwei Punkten in Führung, musste dann aber mit ansehen, wie der King einen Dreier reinballerte und anschließend Thaddeus Young den Ball klaute. Damit war die Messe gelesen, da sich Kyle Korver und James an der Linie keine Blöße gaben.

Auf der Gegenseite zeigte Lance Stephenson im letzten Spiel der Saison eine weitere ansprechende Performance. Der verlorene Sohn war von der Bank ein wichtiger Teil des Pacers-Widerstands und Topscorer der Hausherren mit 22 Punkten (9/15 FG). Auch Myles Turner lieferte mit 20 Punkten (8/10 FG) ab.

Doch Indy offenbarte zwei eklatante Schwächen: Sie erlaubten den Cavs zu viele Offensiv-Rebounds (15), allein Tristan Thompson sammelte 7. Dazu ließen sie einige einfache Punkte an der Linie liegen (10/17 FT).

Der Champ konnte sich zudem auf seine Bank verlassen. Deron Williams hatte vor dem Spiel einen Schluck aus dem Jungbrunnen genommen und kam auf 14 Punkte (4/4 FG).

Das frühe Weiterkommen beschert Cleveland eine gesamte Woche Pause. Die Conference Semifinals gegen den Sieger der Serie zwischen den Toronto Raptors und den Milwaukee Bucks beginnen voraussichtlich am 1. Mai.

