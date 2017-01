Mavs: Zehn-Tages-Vertrag für Jackson

Sonntag, 15.01.2017

Dallas hatte Jackson vergangene Woche entlassen, nachdem er in vier Spielen lediglich 28 Minuten auf dem Feld gestanden hatte. Nun kommt er auf Basis eines Zehn-Tages-Vertrags zurück.

Laut Dallas Morning News gab es den Deal, dass der Guard nach drei absolvierten Spielen in der D-League wieder zu den Mavs zurückkehrt.

Jackson wurde 2013 von den Philadelphia 76ers in der zweiten Runde gedraftet, verbrachte seine gesamte Karriere vor dem Engagement in Dallas aber in Europa und der D-League.

