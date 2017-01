Silver: "Wollen in Mexiko mehr Spiele austragen"

Sonntag, 15.01.2017

"Wir werden auf jeden Fall schauen, ob es Sinn macht, eine Franchise in Mexiko, vor allem in Mexico City, zu etablieren", erklärte Silver am Rande der Global Games. Doch vor diesem Schritt könnte sich der Commissioner auch ein All-Star-Game im Land südlich der USA vorstellen.

"Der nächste Schritt ist, hier mehr Spiele auszutragen. Entweder wir machen in Mexiko mehr Spiele in der Regular Season oder wir tragen ein kleines Turnier aus. Das sind Dinge, die wir gerade prüfen", erklärte Silver die Marschrichtung der nächsten Jahre.

Auch wenn also eine Franchise in Mexico City Zukunftsmusik ist, schwärmte der Nachfolger von David Stern von den Voraussetzungen in der Metropole: "Es ist ein unglaublicher Markt mit mehr als 20 Millionen Menschen, der größte in Nordamerika. Auch wenn wir keine kurzfristigen Pläne haben, hier eine Franchise zu etablieren, ist es das Tor zu Lateinamerika und somit sehr wichtig für die Liga."

