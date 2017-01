Dank Vintage-Dirk! Mavs schlagen Wolves

Sonntag, 15.01.2017

Nach dem erfolgreichen Trip nach Mexiko haben die Mavs das zweite Spiel in Serie gewonnen. Dirk Nowitzki war dabei in guter Form (17 Punkte, 7/14 FG), 6 Rebounds, 3 Blocks) und zeigte sich in einer Phase wie zu seinen besten Zeiten.

Unterstützung bekam der Deutsche von all seinen Teamkollegen. Fünf weitere Spieler punkteten zweistellig, darunter J.J. Barea, der 15 Punkte (5/5 FG) erzielte. Topscorer bei Dallas war Wes Matthews mit 19 Zählern, dazu sammelte der Flügelspieler 7 Rebounds.

Beim Duell am Montag hatte Karl-Anthony Towns noch mit 34 Punkten überzeugt, in zweiten Matchup der Woche kam er auf 18 Zähler. Mit "nur" 9 Rebounds ging auch seine Serie von Double-Doubles zu Ende. Bester Mann bei den Gästen aus dem hohen Norden war Gorgui Dieng (21 Punkte, 10/12 FG, 8 Rebounds).

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Ohne Andrew Bogut begann Nowitzki erneut auf der Fünf. An seiner Seite: Williams, Curry, Matthews und Barnes. Zach Lavine kam nach Hüftproblemen wieder zurück und startete neben Rubio, Wiggins, Dieng und Towns.

1. Viertel: Der erste Block des Spiels kam nach wenigen Sekunden von Dirk gegen Towns, doch die Würfe des großen Blonden wollten noch nicht fallen. KAT machte es deutlich besser und da die Mavs niemanden hatten, der ihn verteidigen konnte, ließ Tom Thibodeau fast alles über ihn laufen. Dank Barnes und Matthews blieben die Mavs dran, per One-legged-Fadeaway glich Nowitzki mit seinem ersten Treffer aus. 27:25 Dallas.

2. Viertel: Devin Harris war richtig aggressiv und sammelte bereits seine Punkte 8, 9 und 10 - in vier Minuten! Dallas kam jetzt ins Rollen und dank Dirk bauten die Mavs ihren Run auf 11:0 aus. Ex-Euroleague-MVP Nemanja Bjelica war der einzige, der aus der Second Unit der Wolves etwas reißen konnte. Die Mavs-Defense war auf Zack und forcierte Ballverluste und Fehlwürfe. Dann kam Dirk. Hook Shot, One-Dribble-Pullup, Transition-Dreier - bang, bang, bang! Wie in seinen besten Zeiten! Towns und Wiggins knabberten etwas vom Rückstand ab - 56:47 für Dallas zur Pause.

3. Viertel: Die zweite Hälfte begann zerfahren. Minnesota postete Towns nun noch mehr auf und fand nach Dallas' Double-Teams besser den offenen Mann. Davon profitierte besonders Dieng, der wie KAT aber auch oft tief unter dem Korb den Ball bekam. Dort hatte er mit Dirk und HB einfaches Spiel (7/8 FG). Punkt für Punkt kamen die Timberwolves bis auf zwei Zähler wieder ran. Wes stopfte einen Baseline-Jam über Towns, der die Menge wieder anheizte und das Polster wieder etwas wachsen ließ. 79:70 Mavs.

4. Viertel: J.J. Barea erwachte nach zwei schwachen Spielen wieder zum Leben und erzielte gegen sein Ex-Team gleich mal die ersten 9 Punkte des Abschnitts. Der Vorsprung spielte Dallas in die Karten, die Defense zog jetzt noch einmal richtig an. Dagegen hatten erst die Reservisten der Wolves, dann auch die Starter kein Mittel mehr. Die Luft war raus. So sicherten die Mavs den Sieg. 98:87 der Endstand.

Der Star des Spiels: Dirk Nowitzki. Was mussten die Fans der Mavs nach Nowitzkis Achillessehnenverletzung zittern, dass der alte Mann nicht mehr so kann, wie er will. Doch er kann! Mit einem Anflug von Vintage-Dirk zog das Team aus Big D im zweiten Viertel davon, das war der Grundstein für den Sieg. Mit 3 Blocks ließ er sich in der D zumindest nicht komplett düpieren. Ebenfalls stark: J.J. Barea.

Beeindruckende Triple-Doubles: Des Bartes historische Silvester-Party © getty 1/11 PLATZ 11: Larry Bird. Am 25. März 1992 ließ er es mit 35 Jahren noch einmal krachen, als er den Blazers 49 Punkte, 13 Rebounds und 12 Assists einschenkte - inklusive eines spielentscheidenden Runners von Downtown /de/sport/diashows/1610/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-jordan-hakeem-bird.html © getty 2/11 PLATZ 10: Russell Westbrook. Russ ist das personifizierte Triple-Double und eskaliert ohne Kevin Durant umso mehr. Am 28. Oktober 2016 erzielte er in einem spektakulären Sieg gegen die Suns 51 Punkte, 13 Rebounds und 10 Assists /de/sport/diashows/1610/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-jordan-hakeem-bird,seite=2.html © getty 3/11 PLATZ 9: Michael Jordan. Der GOAT hat in seiner Karriere 28 Triple-Doubles aufgelegt. 10 davon gelangen ihm in der Saison 1989 in nur elf Spielen. Sein Auftritt gegen die Pacers (47 Punkte, 13 Assists, 11 Rebounds) war der beeindruckendste /de/sport/diashows/1610/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-jordan-hakeem-bird,seite=3.html © getty 4/11 PLATZ 8: Tracy McGrady. In seiner Prime war T-Mac einer der besten Scorer der Liga. Dass er mehr war als ein Egozocker, zeigte er am 23. Februar gegen die New Jersey Nets (46 Punkte, 13 Assists, 10 Rebounds) beim knappen 113:105-Sieg /de/sport/diashows/1610/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-jordan-hakeem-bird,seite=4.html © getty 5/11 PLATZ 7: Fat Lever. Mit 31 Punkten, 16 Rebounds, 12 Assists und 6 Steals stellte die Triple-Double-Maschine der Denver Nuggets am 7. Januar 1988 gegen die Bulls seine Vielseitigkeit unter Beweis /de/sport/diashows/1610/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-jordan-hakeem-bird,seite=5.html © getty 6/11 PLATZ 6: Shaquille O'Neal. Spätestens am 20. November 1993 war der NBA-Welt klar, mit was für einer Naturgewalt sie es zu tun bekam. Beim Sieg der Magic gegen die Nets legte Shaq 24 Punkte, 25 Rebounds und unfassbare 15 Blocks auf /de/sport/diashows/1610/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-jordan-hakeem-bird,seite=6.html © getty 7/11 PLATZ 5: Hakeem Olajuwon. The Dream hat ebenfalls seinen festen Platz im Center-Olymp. Am 3. März 1990 putzten seine Rockets die Warriors. Olajuwon kam auf 29 Punkte, 18 Rebounds, 11 Blocks und 9 Assists - nachdem ihm eine Vorlage aberkannt wurde /de/sport/diashows/1610/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-jordan-hakeem-bird,seite=7.html © getty 8/11 PLATZ 4: LeBron James. Zugegeben: Eine Statline von 27 Punkten, 11 Rebounds und 11 Assists liest sich in dieser Liste nicht allzu beeindruckend. Da ihm das Kunststück in Game 7 (!) der Finals gelang, darf der King aber auf keinen Fall fehlen /de/sport/diashows/1610/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-jordan-hakeem-bird,seite=8.html © getty 9/11 PLATZ 3: Am Silvester-Abend ließ James Harden es so richtig knallen und stellte den Rekord von Wilt Chamberlain ein (meiste Punkte in einem Triple-Double). Seine Statline: 53 Punkte, 17 Assists und 16 Rebounds! /de/sport/diashows/1610/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-jordan-hakeem-bird,seite=9.html © getty 10/11 PLATZ 2: Kareem Abdul-Jabbar. Vor Westbrooks Eskalation gegen die Suns war er der einzige Spieler mit 50 Punkten in einem Triple-Double. Das Kunststück gelang ihm am 19. Januar gegen die Blazers (50 Punkte, 25 Rebounds, 21 Assists) /de/sport/diashows/1610/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-jordan-hakeem-bird,seite=10.html © getty 11/11 PLATZ 1: Wilt Chamberlain. Der König der individuellen Stats setzte seiner Dominanz am 18. März 1968 die Krone auf, als er gegen die Lakers 53 Punkte, 32 Rebounds, 14 Assists, 24 Blocks und 11 Steals auflegte. Das einzige Quintuple-Double der Geschichte! /de/sport/diashows/1610/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-jordan-hakeem-bird,seite=11.html

Der Flop des Spiels: Die Wolves-Bank. Die Second Unit aus Minnesota war eine Katastrophe. Einzig Bjelica war in der Lage zu scoren (10 Punkte). Der Rest der Reservisten stand am Ende bei 0/12 FG und lediglich einem Assist. Das Plus/Minus-Rating sagte alles: Die Mavs-Bank kam zusammen auf +61, die Wolves-Bank auf -78. Ebenfalls schwach: Ricky Rubio (2/9 FG).

Das fiel auf:

Mit Nowitzki auf der Fünf stellte ihn Rick Carlisle in der Verteidigung gegen Gorgui Dieng, Barnes nahm es mit Towns auf. KAT versuchte es aufgrund seiner Größenvorteile häufig im Post, doch dort doppelten ihn die Mavs schnell und effektiv. Als Salah Mejri für Dirk reinkam, agierte Towns häufiger von draußen.

Die Mavs suchten in der ersten Hälfte oft den Weg zum Korb und verdienten sich dadurch satte 17 Freiwürfe, vor allem Devin Harris hatte Druck auf dem Kessel. Nach der Pause kamen allerdings nur noch 2 Freiwürfe hinzu. Da aber die Würfe fielen (47 Prozent) und auch die Dreierquote passte (41 Prozent), war das nicht allzu schlimm.

Trotz der Abwesenheit von Bogut konnte Dallas das Duell an den Brettern ausgeglichen gestalten (41:44 Rebounds). Auffällig, wie gut Dallas im Kollektiv zum Brett ging, um Dirk zu helfen.

Es ist nicht zu übersehen: Das Zusammenspiel der Mavs funktioniert besser und besser. Nachdem endlich mal alle Spieler fit sind, sind die Aktionen klarer, das Ball Movement funktioniert und gute Abschlüsse sind die Folge. Es geht aufwärts!

Den Timberwolves war vor allem in der zerfahrenen Phase anzumerken, dass sie noch sehr jung und unerfahren sind. Es fehlte sowohl verbale Führung auf dem Court als auch eine klare Idee. Dadurch wirkte in Hälfte zwei vieles unorganisiert.

