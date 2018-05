MLB: Kanadier James Paxton pitcht No-Hitter für Seattle Mariners gegen Toronto Blue Jays

MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays

Der Kanadier James Paxton hat gegen Kanadas einziges Team, die Toronto Blue Jays (19-17), einen No-Hitter gepitcht. Beim 5:0-Sieg der Seattle Mariners (20-14) sorgte er damit gleich für mehrere Einträge in die Geschichtsbücher.

99 Pitches benötigte Paxton nur, um seinen ersten No-Hitter überhaupt zu vollenden. Das finale Out war schließlich ein Groundout gegen Josh Donaldson. Paxton ließ drei Walks zu und sammelte sieben Strikeouts.

Paxton ist damit erst der zweite Kanadier überhaupt, der einen No-No gepitcht hat. Der erste war Dick Fowler, der im September 1945 für die Philadelphia A's gegen die St. Louis Browns selbiges geschafft hatte. Es war zudem der dritte No-Hitter der Saison - im dritten Land. Sean Manaea (Oakland A's) hatte die Red Sox in Oakland/USA geschlagen, während die Dodgers mit fünf Pitchern am letzten Freitag in Mexiko gleiches gegen die Padres schafften. Paxton legte nun in Kanada nach.

"Wie groß sind schon die Chancen, dass das in Kanada passiert?", fragte sich Paxton nach dem Spiel und fuhr fort: "Es ist ziemlich verblüffend. Es ist einfach etwas ganz Besonderes. Und dann noch gegen die Blue Jays? Das Drehbuch hätte man nicht besser schreiben können."

MLB: Alle No-Hitter der Seattle Mariners

Pitcher Ergebnis Gegner Datum Randy Johnson 2:0 Detroit Tigers 2. Juni 1990 Chris Bosio 7:0 Boston Red Sox 22. April 1993 Kevin Millwood, Charlie Furbush, Stephen Pryor, Lucas Luetge, Brandon League, Thomas Wilhelmsen 1:0 Los Angeles Dodgers 8. Juni 2012 Felix Hernandez* 1:0 Tampa Bay Rays 15. August 2012 Hisashi Iwakuma 3:0 Baltimore Orioles 12. August 2015 James Paxton 5:0 @ Toronto Blue Jays 8. Mai 2018

*) Perfect Game.

Für die Mariners ist es indes der sechste No-Hitter überhaupt. Zuletzt war dies Hisashi Iwakuma im Jahr 2015 gegen die Orioles gelungen. Paxtons No-No ist allerdings der erste außerhalb Seattles für die Mariners.

Ihre Runs erzielten die Mariners derweil in den Innings 3, 4 und 5. Mike Zunino gelang dabei ein 2-Run-Homerun im vierten.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.