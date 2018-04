MLB: No-Hitter! Sean Manaea von den Oakland Athletics zerlegt Boston Red Sox

MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB Brewers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox

Sean Manaea hat auf dem Mound des Coliseum in Oakland für den ersten No-Hitter der laufenden MLB-Saison gesorgt. Der Pitcher der Athletics (10-11) zeigte gegen die bislang so starken Boston Red Sox (17-3) eine brilliante Vorstellung und ließ in seinen gesamten 108 Pitches keinen einzigen Base Hit zu.

"Oh Mann, mein Herz raste", sagte Manaea nach seiner Galavorstellung. "Ich habe immer versucht, das nicht an mich ran zu lassen." Der 26-Jährige erzielte über die gesamte Partie zehn Strikeouts bei zwei Walks. "Ich hatte auch das Glück, dass die Defense einige gute Plays zeigte."

Der Linkshänder ließ gleich gegen den ersten Batter, Mookie Betts, einen Walk zu, schickte aber die nächsten 14 Schlagmänner zurück ins Dugout der Red Sox. Im fünften Inning kam Sandy Leon auf Base, da A's-Shortstop Marcus Semien einen Popup nicht unter Kontrolle brachte. Die Aktion wurde als Error gewertet.

Die kontroverseste Szene folgte im sechsten Inning, als Andrew Benintendi mit einem Infield Single ursprünglich sicher an der ersten Base schien. Nach langen Diskussionen entschieden sich die Schiedsrichter jedoch dazu, den Red-Sox-Left-Fielder aus zu machen, da er dem direkten Weg zur ersten Base deutlich abweichte.

Damit verstieß er gegen Regel 5.09(b)(1), die besagt, dass Base Runner ausschließlich für einen geworfenen Ball ausweichen dürfen, nicht aber für einen Tag auf dem Weg zur ersten Base.

MLB: Die No-Hitter der Athletics im Überblick

Datum Pitcher Gegner Ergebnis 21. April 2018 Sean Manaea Boston Red Sox 3:0 9. Mai 2010 Dallas Braden Tampa Bay Rays 4:0 (Perfect Game) 29. Juni 1990 Dave Stewart Toronto Blue Jays 5:0 29. September 1983 Mike Warren Chicago White Sox 3:0 28. September 1975 4 Pitcher Los Angeles Angels 5:0 21. September 1970 Vida Blue Minnesota Twins 6:0 8. Mai 1968 Catfish Hunter Minnesota Twins 4:0 (Perfect Game) 3. September 1947 Bill McCahan Washington Senators 3:0 9. September 1945 Dick Fowler St. Louis Browns 1:0 26. August 1916 Joe Bush Cleveland Indians 5:0 12. Mai 1910 Chief Bender Cleveland Naps 4:0 22. Juli 1905 Weldon Henley St. Louis Browns 6:0

MLB: Sean Manaea wirft zwölften No-Hitter der Athletics-Geschichte

Die Offense der Athletics sorgte mit drei Runs, jeweils einem im ersten, dritten und fünften Inning gegen Red-Sox-Ace Chris Sale (7.0 IP, 6 H, 3 ER, BB, 10 SO) für einen 3:0-Heimsieg. Shortstop Marcus Semien gelang dabei ein Homerun im fünften Inning.

Manaea spielt bislang eine überragende Saison, ließ in vier seiner fünf Auftritte höchstens einen Run zu und verbuchte einen ERA von 1,23. Am Samstag krönte er sich zum 297. No-Hitter der MLB.

Es war der zwölfte No-Hitter in der Geschichte der Athletics, der siebte seit dem Umzug der A's nach Oakland und der erste seit Dallas Braden, der Manaea nach dem Spiel für CNBC interviewte, im Mai 2010.

Mit der 0:3-Niederlage beendeten die Red Sox ihre Siegesserie von acht Erfolgen am Stück und mussten ihre erst dritte Saisonniederlage einstecken. In den vergangenen vier Spielen erzielte Boston 34 Runs.

