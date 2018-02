Die Premier League of Darts zu Gast in Berlin: Alle Infos zum Event und zur Live-Übertragung

Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale Copa del Rey Teneriffa -

Die Premier League of Darts kommt nach Berlin. Unter anderem Michael van Gerwen, Gary Anderson, Peter Wright und Weltmeister Rob Cross geben sich die Ehre. SPOX hat alle Infos zum Event, den Spielpaarungen und der Live-Übertragung.

Erstmals in der Geschichte der PDC macht die Premier League of Darts Halt in Deutschland. Am 22. Februar ab 20 Uhr fliegen die Pfeile durch das Mercedes-Benz Stadion in Berlin (Hier geht's zum Ticketverkauf).

"Der Markt in Deutschland explodiert. Wir wären verrückt, wenn wir das nicht machen würden", erklärte PDC-Chef Barry Hearn die Entscheidung: "Es ist unglaublich. Das alles ist passiert ohne einen großen deutschen Star, der - davon bin ich überzeugt - noch kommen wird."

Was ist die Premier League of Darts?

An der Premier League dürfen insgesamt zehn Spieler teilnehmen. Die ersten vier der PDC Order of Merit sind gesetzt, die übrigen sechs Plätze werden per Wildcards vergeben.

Im Ligamodus tritt jeder Spieler einmal gegen jeden Kontrahenten an. Nach dem neunten Spieltag, der Judgement Night, wird ein Cut vollzogen und die beiden Letztplatzierten scheiden aus.

Die verbliebenen acht Profis spielen dann erneut im Jeder-gegen-Jeder-Modus einmal gegeneinander. Nach 15 Spieltagen bleiben nur noch vier Spieler im Wettbewerb. Diese vier treffen am Finalabend in London aufeinander. Alles zum Modus und Spielplan der Premier League of Darts findet Ihr hier.

Die Begegnungen des 4. Premier-League-Spieltags in Berlin

Uhrzeit Begegnung 20.15 Uhr Michael Smith (ENG) - Simon Whitlock (AUS) 20.50 Uhr Gerwyn Price (WAL) - Mensur Suljovic (AUT) 21.25 Uhr Michael van Gerwen (NED) - Daryl Gurney (NIR) 22.00 Uhr Rob Cross (ENG) - Raymond van Barneveld (NED) 22.35 Uhr Peter Wright (SCO) - Gary Anderson (SCO)

Wo kann ich das Event in Berlin live sehen?

Der Streamingdienst DAZN überträgt das deutsche Darts-Highlight des Jahres live und auf Abruf. Kommentator ist Elmar Paulke.

Das "Netflix des Sports" bietet neben Darts mehr als über 8000 Live-Events im Jahr und ist nach abgeschlossenem Abo (monatlich 9,99 Euro, monatlich kündbar) über eine große Breite an Empfangsgeräten (PC, Smartphone, Tablet, Smart TVs, Spielkonsolen) empfangbar. Den ersten Monat gibt es kostenlos.

Die Tabelle der Premier League nach drei Spieltagen

Rang Spieler Spiele S U N Legs Diff. Pkt. 1 Simon Whitlock 3 3 0 0 21:10 11 6 2 Michael Smith 3 3 0 0 21:11 10 6 3 Michael van Gerwen 3 2 0 1 19:12 7 4 4 Peter Wright 3 1 1 1 17:18 -1 3 4 Raymond van Barneveld 3 1 1 1 17:18 -1 3 6 Gary Anderson 3 1 0 2 15:17 -2 2 7 Daryl Gurney 3 0 2 1 16:19 -3 2 8 Gerwyn Price 3 0 2 1 15:19 -4 2 9 Rob Cross 3 1 0 2 10:18 -8 2 10 Mensur Suljovic 3 0 0 3 12:21 -9 0

