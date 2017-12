Darts-WM im Ally Pally: TV, Rekorde, Spielplan und Teilnehmer - so läuft das Turnier

Basketball Champions League Bayreuth -

Die Darts-WM 2018 findet vom 14.12.2017 bis zum 01.01.2018 im Londoner Ally Pally statt. DAZN überträgt alle Sessions live. Hier gibt es alle weiteren Infos zu den Teilnehmern, deutsche Vertreter und dem Turnierbaum.

Die WM ist das unumstrittene Highlight im Darts-Kalender. In diesem Jahr wird die Weltmeisterschaft bereits zum 25. Mal ausgetragen. Traditionell beginnt das Turnier Mitte Dezember und endet erst nach Silvester, weshalb zwar ein Großteil der Matches noch 2017 gespielt werden, es sich aber trotzdem um die WM 2018 handelt.

Wo kann ich die WM live sehen?

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt alle Sessions der WM - wie auch die Weihnachts-Highlights NBA-Christmas-Games und den Boxing Day der Premier League live. Da der erste Monat bei DAZN kostenlos ist, können sich Nicht-Mitglieder den gratis Probemonat sichern und so die ganze WM verfolgen, ohne einen Cent zu bezahlen.

SPOX bietet dir die Highlights als Videoclips und tickert zudem ausgewählte Highlights live. In der ersten Runde wird mindestens ein Match pro Tag getickert, ab der zweiten Runde wird jedes Match getickert. Diese Matches der 1. Runde tickert SPOX:

Datum Paarung 14.12. van Gerwen - Kist 15.12. Taylor - Dobey 16.12. Anderson - Smith/Humphries 17.12. Wade - Brown 17.12. Chisnall - van der Voort 18.12. Suljovic - Painter 19.12. Oreshkin - Münch 19.12. van Barneveld - North 19.12. ggf.: Lewis - Münch 20.12. Whitlock - Schindler 21.12. Wright - Portela

Teilnehmer aus Deutschland und Österreich bei der WM

Mit Martin Schindler und Kevin Münch haben sich in diesem Jahr zwei deutsche Darts-Spieler für die WM qualifiziert. Während Münch, der sich über die Superleague sein Ticket sicherte, in der Vorrunde auf den Russen Aleksandr Oreshkin trifft, startet Schindler direkt in der ersten Runde (Simon Whitlock).

Sollte sich Schindler gegen Whitlock durchsetzen, bekommt er es mit dem Sieger des Duells Darren Webster und Devon Petersen zu tun. Münch würde in der 1. Runde auf Adrian Lewis treffen, ehe entweder Cristo Reyes oder Toni Alcinas warten.

Max Hopp, der in der PDC Order of Merit auf Platz 45 liegt und somit der erfolgreichste deutsche Darts-Spieler ist, konnte sich für die WM nicht qualifizieren.

Der Österreicher Mensur Suljovic (Nummer 5 der Welt) steigt gegen Kevin Painter in das Turnier ein. Danach könnte es zu Matches gegen Robert Thornton, Brendan Dolan (2. Runde), Jelle Klaasen, Stephen Bunting (3. Runde), Dary Gurney, Michael Smith (Viertelfinale), ehe im Halbfinale der Turnierfavorit und Titelverteidiger van Gerwen droht.

© getty

Spielplan und Turnierbaum

Bereits im Vorfeld der WM wurde der gesamte Spielplan ausgelost. So steht fest, dass die Darts-Legende Phil Taylor und Michael van Gerwen erst im Finale aufeinander treffen können.

Auf dem Weg ins Finale kann van Gerwen im Viertelfinale u.a. auf Barney oder Chisnall treffen, im Halbfinale ist ein Aufeinandertreffen mit dem Österreicher Mensur Suljovic möglich.

Taylor drohen auf dem Weg zum Traumfinale u.a. Wade (3. Runde), Gary Anderson (Viertelfinale) und Wright (Halbfinale).

Zeitlicher Ablauf der Darts-WM

1. Runde: 14.12. bis 21.12.

2. Runde: 22.12. bis 27.12.

3. Runde: 27.12. bis 28.12.

Viertelfinale: 29.12.

Halbfinale: 30.12.

Finale: 01.01.2018

1. Runde: Best of 5 Sets

Datum Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Do., 14.12., ab 20 Uhr Steve Beaton William O'Connor Do., 14.12., ab 20 Uhr James Wilson Krzysztof Ratajski Do., 14.12., ab 20 Uhr Michael van Gerwen Christian kist Do., 14.12., ab 20 Uhr Gerwyn Price Ted Evetts Fr., 15.12., ab 20 Uhr Seigo Asada Gordon Mathers Vorrunde Fr., 15.12., ab 20 Uhr Stephen Bunting Dimitri Van den Bergh Fr., 15.12., ab 20 Uhr Phil Taylor Chris Dobey Fr., 15.12., ab 20 Uhr Rob Cross Asada/Mathers Sa., 16.12., ab 13.30 Uhr Brendan Dolan Alan Ljubic Vorrunde Sa., 16.12., ab 13.30 Uhr Benito van de Pas Steve West Sa., 16.12., ab 13.30 Uhr Mervyn King Zoran Lerchbacher Sa., 16.12., ab 13.30 Uhr Robert Thornton Dolan/Ljubic Sa., 16.12., ab 20 Uhr Jeff Smith Luke Humphries Vorrunde Sa., 16.12., ab 20 Uhr Joe Cullen Jermaine Wattimena Sa., 16.12., ab 20 Uhr Jelle Klaasen Jan Dekker Sa., 16.12., ab 20 Uhr Gary Anderson Smith/Humphries So., 17.12., ab 13.30 Uhr Kenny Neyens Jamie Lewis Vorrunde So., 17.12., ab 13.30 Uhr Alan Norris Kim Viljanen So., 17.12., ab 13.30 Uhr Kyle Anderson Peter Jacques So., 17.12., ab 13.30 Uhr Jonny Clayton Neyens/Lewis So., 17.12., ab 20 Uhr Willard Bruguier Cory Harris Vorrunde So., 17.12., ab 20 Uhr James Wade Keegan Brown So., 17.12., ab 20 Uhr Dave Chisnall Vincent van der Voort So., 17.12., ab 20 Uhr Ian White Bruguier/Harris Mo., 18.12., ab 20 Uhr Kai Fan Leung Paul Lim Vorrunde Mo., 18.12., ab 20 Uhr Mensur Suljovic Kevin Painter Mo., 18.12., ab 20 Uhr Daryl Gurney Ronny Huybrechts Mo., 18.12., ab 20 Uhr Mark Webster Leung/Lim Di., 19.12., ab 20 Uhr Aleksandr Oreshkin Kevin Münch Vorrunde Di., 19.12., ab 20 Uhr John Henderson Marko Kantele Di., 19.12., ab 20 Uhr Raymond van Barneveld Richard North Di., 19.12., ab 20 Uhr Adrian Lewis Oreshkin/Münch Mi., 20.12., ab 20 Uhr Xiao Chen Zong Bernie SMith Vorrunde Mi., 20.12., ab 20 Uhr Michael Smith Steve Lennon Mi., 20.12., ab 20 Uhr Simon Whitlock Martin Schindler Mi., 20.12., ab 20 Uhr Justin Pipe Zong/Smith Do., 21.12., ab 20 Uhr Crito Reyes Toni Alcinas Do., 21.12., ab 20 Uhr Kim Huybrechts James Richardson Do., 21.12., ab 20 Uhr Darren Webster Devon Peterson Do., 21.12., ab 20 Uhr Peter Wright Diogo Portela

Modus bei der Darts-WM

Die Distanz nimmt im Laufe des Turniers zu. Sind es in der Vorrunde noch zwei Gewinnsätze, wird ab der 1. Runde im Best-Of-5-Sets-Modus gespielt. In der 2. und 3. Runde erhöht sich die Distanz auf maximal sieben Sätze. Danach kommen pro Runde weitere zwei Sätze hinzu, sodass das Finale im Best-of-13-Sets ausgetragen wird.

Preisgeld

Vorrunde: 4.500 Pfund

1. Runde: 11.000 Pfund

2. Runde: 18.500 Pfund

Viertelfinale: 40.000 Pfund

Halbfinale: 85.000 Pfund

Finale: 170.000 Pfund

Gewinner: 400.000 Pfund

Auch bei der WM 2018 werden beim Preisgeld neue Bestmarken aufgestellt. Sowohl die ausgeschüttete Prämie an alle Teilnehmer (1.8 Millionen Pfund) als auch das Preisgeld für den Weltmeister sind so hoch wie nie zuvor.

Zusätzlich hat jeder Spieler die Möglichkeit, mit einem Neun-Darter weitere 25.000 Pfund einzustreichen. Sollte dieses Kunststück mehreren Spielern gelingen, so wird der Betrag - wie bei der PDC üblich - aufgeteilt. In der Geschichte der WM gab es bislang neun Neun-Darter, zuletzt präsentierte Gary Anderson im Halbfinale gegen Jelle Klaasen das perfekte Leg.

Alle PDC-Weltmeister

Jahr Weltmeister Finalgegner 2017 Michael van Gerwen Gary Anderson 2016 Gary Anderson Adrian Lewis 2015 Gary Anderson Phil Taylor 2014 Michael van Gerwen Peter Wright 2013 Phil Taylor Michael van Gerwen 2012 Adrian lewis Andy Hamilton 2011 Adrian Lewis Gary Anderson 2010 Phil Taylor Simon Whitlock 2009 Phil Taylor Raymond van Barneveld 2008 John Part Kirk Shepherd 2007 Raymond van Barneveld Phil Taylor 2006 Phil Taylor Peter Manley 2005 Phil Taylor Mark Dudbridge 2004 Phil Taylor Kevin Painter 2003 John Part Phil Taylor 2002 Phil Taylor Peter Manley 2001 Phil Taylor John Part 2000 Phil Taylor Dennis Priestley 1999 Phil Taylor Peter Manley 1998 Phil Taylor Dennis Priestley 1997 Phil Taylor Dennis Priestley 1996 Phil Taylor Dennis Priestley 1995 Phil Taylor Rod Harrington 1994 Dennis Priestley Phil Taylor

Phil Taylor ist mit 16 WM-Titeln (14 Mal PDC, 2 Mal BDO) der Rekordweltmeister. Es ist der letzte Auftritt von The Power, nach der WM beendet die Darts-Legende ihrer Karriere.

Ally Pally: Karten, Tickets, Reise

Weitere Infos zum Kartenverkauf und den Ticket-Preisen sowie Tipps zur Reise nach London gibt es hier.

Fakten rund um die Darts-WM