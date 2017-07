Riese zur Dart-WM 2018 in London

Ladies Championship Gstaad Women Single Sa Live WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa Live WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Tag 1 National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale World Matchplay So 14:00 World Matchplay: Tag 2 -

Nachmittags-Session Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale World Matchplay So 20:30 World Matchplay: Tag 2 -

Abend-Session Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale World Matchplay Mo 20:00 World Matchplay: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 12:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals

London ist eine Weltstadt und sie hat viel zu bieten. Bekannt ist zum Beispiel das legendäre Riesenrad London Eye am Ufer der Themse mit weitem Blick über die Stadt. Auch der Tower of London, die mittelalterliche Festung, in der die königlichen Kronjuwelen verwahrt werden, ist weltweit ein Begriff.

Weiter gehören zu den Top Sehenswürdigkeiten in London unter anderem die Nationalgalerie, der Buckingham Palace und die Tower Bridge. Jüngst erschütterte leider ein Terroranschlag London und die ganze Welt. Die Spuren sind inzwischen beseitigt und die Stadt ist längst wieder zu ihrem gewohnten Lebensrhythmus zurückgekehrt. Für Reisende besteht in London die gleiche Sicherheit, wie in anderen Metropolen Europas auch.

London für Dart-Fans

Wie wäre es, London einmal durch einen anderen Blickwinkel zu betrachten und die coole Metropole an der Themse unter dem Vorzeichen des Sports zu besuchen? Die Events sind so vielfältig, wie die Kulturen, die hier leben. Die Dart WM in London ist ein ganz besonderes Ereignis, das mit Sicherheit eine Reise wert ist. Dieser Beitrag beantwortet 10 FAQs zur Dart WM 2018.

1. Wo findet die Dart WM 2018 statt?

Seit der WM 2008 findet die Dart WM im Alexandra Palace statt. Die Lage im Norden von London ermöglicht einen fantastischen Blick auf die Stadt. Der Veranstaltungsort ist gut an öffentliche Nahverkehrsmittel angeschlossen und hat auch rundherum viel zu bieten. Es gibt einen See, einen großen Park, ein Gartencenter und verschiedene gastronomische Angebote für Besucher. Der Alexandra Palace ist auch außerhalb der Dart WM ein lohnenswertes Ausflugsziel.

2. Wann und wo sind Eintrittskarten erhältlich und was kosten sie?

Der Ticketverkauf beginnt am 31. Juli 2017. Erhältlich sind die Tickets an den bekannten Vorverkaufsstellen und sind ab etwa 40 € aufwärts zu bekommen. Bereits am 26. Juli beginnt ein "Priority Sale" für Inhaber eines Streaming-Abos der Professional Darts Corporation (PDCTV-HD).

Die Karten werden im Laufe der Veranstaltung immer teurer, ganz so, wie es für eine WM üblich ist. Karten für das WM-Finale auf den vordersten Rängen sind dabei naturgemäß am teuersten.

3. Wie ist London am besten erreichbar?

Wer nach London fahren will, hat drei Möglichkeiten: mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem Flugzeug. Je nach Abflughafen landet das Flugzeug in Heathrow, Gatwick, Stansted Airport, am City Airport in den Docklands oder am Luton Airport. Fliegen ist sicher die schnellste Möglichkeit, London zu erreichen und Reisende, die nur einige Tage hierbleiben, entscheiden sich vorzugsweise für die Anreise per Flugzeug.

Doch auch die Bahn bietet bei rechtzeitiger Buchung interessante, kostengünstige Alternativen mit dem ICE an. Und eine Fahrt mit dem PKW inklusive Transfer mit der Fähre über den Ärmelkanal ist mit Sicherheit ein Ereignis, das niemand so schnell vergisst.

4. In welchem Stadtteil sollte man während der Dart WM wohnen?

Reisende, die in erster Linie die Dart WM verfolgen, sind am besten im Norden der Stadt in der Nähe des Veranstaltungsortes aufgehoben. Perfekt ist Muswell Hill im Stadtteil Haringey, dort sind Urlauber am dichtesten dran. Für alle, die außerhalb von Haringey eine Unterkunft buchen, ist es ratsam, in der Nähe einer U-Bahn-Haltestelle, einer Bahnstation oder einer Buslinie einzuchecken. Alexandra Palace ist über die U-Bahn-Haltestelle Wood Green, die Bahn-Station Alexandra Palace Rail sowie die Buslinie W3 gut an den ÖPNV angebunden.

5. Wer gewann die Dart WM 2017?

Der Sieger der letzten WM war Michael van Gerwen. Er besiegte Gary Anderson, den bis dahin amtierenden Weltmeister, deutlich mit 7:3. Es ist sein zweiter Weltmeistertitel. Und trotz der offenbaren Eindeutigkeit des Ergebnisses war es ein spannendes Finale, wie der Beitrag "Krönung des Rekordjahres MvG ist Weltmeister" zeigt.

6. Wer ist Favorit für 2018

Wie jedes Jahr werden auch bei der kommenden WM 2018 genau 72 Spieler um den Titel kämpfen. Favorisiert sind naturgemäß die stärksten Spieler des zurückliegenden Jahres. Auf der PDC Order of Merit, das ist die Rangliste der Professional Darts Corporation, sind diese Spieler in den Top 10:

Micheal van Gerwen Gary Anderson Adrian Lewis James Wade Phil Taylor Dave Chisnall Mensur Suljovic Jelle Klaasen Raymond van Barneveld Michael Smith

7. Wer hat die Dart WM am häufigsten gewonnen?

Der absolute Rekordweltmeister ist Phil Taylor. Er hat die WM 14 Mal gewonnen.

8. Darf jeder an der WM teilnehmen?

Nein. Die ersten 32 Plätze gehen an die Profis in der Weltrangliste. Weitere Plätze werden über eine weitere Rangliste vergeben, in der die Spiele der Pro Tour Turniere, der UK Open Qualifikationsturniere und der European Tour Turniere aufgezeichnet werden.

9. Wie hoch ist der Weltmeistertitel der Dart WM dotiert?

Wer den Weltmeistertitel bei der Dart WM 2018 holt, kann auf das hübsche Sümmchen von rund 460.000 € blicken. Im Original sind 400.000 £ ausgeschrieben. Doch das ist noch nicht alles. Der Weltmeister erhält eine ganz besondere Trophäe, die Sid Waddell Trophy. Bei der WM 2016 betrug das Preisgeld übrigens "nur" 400.000 €, was im Original einem Preisgeld von 300.000 £ ausmachte. Gary Anderson trug es nach einem Kampf gegen Adrian Lewis nach Hause, der für seinen zweiten Platz immerhin noch 200.000 € (das entspricht rund 150.000 £) erhielt.

10. Wann findet die Dart WM statt?

Die WM beginnt am 15. Dezember 2017 mit den Vorrundenspielen. Nach einer kurzen Pause über die Weihnachtsfeiertage geht es am 28.12. Weiter. Das Finale ist für den 02.01.2018 terminiert.