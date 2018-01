Darts-WM - Stimmen zum Finale zwischen Rob Cross und Phil Taylor

Brisbane International Women Single Live WTA Brisbane: Tag 3 ASB Classic Women Single WTA Auckland: Tag 3 NBA Spurs @ Knicks Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 4 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Tag 4 Liga ACB Saski-Baskonia -

Rob Cross hat sich im Finale der Darts-WM mit 7:2 gegen Phil Taylor durchgesetzt. The Power verabschiedet sich damit in den Ruhestand. Viele verneigen sich vor dem neuen Champion, weil der eine tolle Geste zeigt und Taylor den Pokal überreicht.

Phil Taylor (Rekordweltmeister): "Ich habe nicht mehr die Energie, einen Mann wie Rob Cross zu schlagen. 30 Jahre lang war das hier mein Leben, und nun startet seine Karriere. Ich sehe bei ihm viele Parallelen zu mir, er opfert sich für diesen Sport. Die Konkurrenz wird mit ihm ein großes Problem haben."

Rob Cross (Weltmeister 2018): "Phil hat 1990 das erste Mal gewonnen, da bin ich geboren. Er hat so viel für diesen Sport getan. Ich hoffe, er tritt zufrieden zurück."

Michael van Gerwen (Nummer 1 der Welt): "Glückwunsch, Rob Cross. Das war eine phänomenale Leistung. Eine großartige Art und Weise, um ein tolles Jahr zu beenden."

Gary Anderson (zweimaliger Weltmeister): "Das waren fantastische 12 Monate von Rob Cross. Hervorragend gemacht!"

Andy Hamilton (Darts-Profi): "Glückwunsch, Rob Cross. Ein unglaubliches Ende deines ersten Jahres. Es macht mich traurig, dass eine Ära zu Ende ist. Aber Phil Taylor - du bist eine Legende!"

Moritz Fürste (Hockey-Olympiasieger): "Seine eigene Leistung und sogar den WM-Titel hinter der Karriere von Phil Taylor anzustellen, ist so beeindruckend von Rob Cross. Ich habe Gänsehaut."

Toni Kroos (Fußball-Weltmeister): "Das, was Rob Cross gespielt hat, war die beste Performance, die ich von einem Darts-Spieler gesehen habe."

Frank Buschmann (Sportkommentator): "An seinem Mythos kratzt diese Niederlage gar nicht! Was für eine Karriere von Phil Taylor! An diesem Abend war er gegen Rob Cross aber chancenlos. Es war ein toller und sympathischer Auftritt des neuen Weltmeisters."

Mimi Kraus (Handball-Weltmeister): "Eines ist jetzt schon klar: Rob Cross ist ein sensationeller Weltmeister! Große Geste!"