Hopp nicht für Darts-WM qualifiziert

NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League medi Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Sidigas Avellino -

Baskets Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux Begles European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs

Deutschlands erfolgreichster Dartsspieler Max Hopp hat die Qualifikation für die Weltmeisterschaft verpasst. Der 21 Jahre alte Idsteiner unterlag beim letzten WM-Qualifikationsturnier bereits in der ersten Runde gegen den Engländer Stephen Burton 1:5. Damit sind Martin Schindler und Kevin Münch die einzigen deutschen Teilnehmer bei den Titelkämpfen in London.



Hopp hatte seit 2013 stets an dem Turnier im Alexandra Palace teilgenommen, die Qualifikation über die Weltranglistenposition jedoch in diesem Jahr verpasst. Münch spielt in der Vorqualifikation gegen den Russen Alexander Oreschkin. Die Auslosung des Hauptfeldes findet am Montagabend ab 19.30 Uhr statt.

Titelverteidiger bei der mit umgerechnet 2,1 Millionen Euro dotierten WM der PDC ist der Niederländer Michael van Gerwen. Rekordsieger Phil Taylor beendet nach der WM seine Karriere als Dartsprofi.