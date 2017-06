The Wall: "Will Hopp nicht im Stich lassen"

Donnerstag, 01.06.2017

"Ich will Max nicht im Stich lassen", sagte Schindler im Vorfeld des Turniers bei einer Pressekonferenz und ergänzte: "Ich will mich an ihm hochpushen."

Martin Schindler steht derzeit in der Order of Merit auf dem 110. Platz, Max Hopp belegt Rang 41. Obwohl der 20-jährige Schindler bislang kaum Erfahrung auf diesem Level sammeln konnte, hält sich die Nervosität in Grenzen. "Von der Aufregung her geht es", meinte Schindler, der wie Hopp immer wieder das freundschaftliche Verhältnis der beiden betonte.

Das deutsche Team geht am Freitag als Außenseiter in die Partie gegen die Nordiren Daryl Gurney (Rang 18 in der Order of Merit) und Brendan Dolan (27).

Hopp: "Publikum ein Vorteil"

Um doch für einen Überraschungserfolg zu sorgen, baut Hopp auf die Untersützung der Fans. "Das Publikum ist immer ein Vorteil und kann in engen Spielen nochmal das ein oder andere Prozent rauskitzeln. Die Stimmung wird mit Sicherheit grandios werden und wir hoffen, dass Frankfurt uns nach vorne peitschen wird", sagte er gegenüber SPOX.

Der World Cup of Darts findet vom 1. Juni bis 4. Juni in der Eissporthalle in Frankfurt statt. Insgesamt nehmen 32 Nationen teil, die von jeweils zwei Spielern repräsentiert wird. Titelverteidiger ist England, das in diesem Jahr ohne Phil Taylor antritt, stattdessen sind Adrian Lewis und Dave Chisnall dabei.

