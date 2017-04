Scholten kommentiert mit Paulke bei DAZN

Am 9. Spieltag der PL hat Michael van Gerwen seine irre Serie ausgebaut und 44 TV-Spiele am Stück nicht verloren - Weltrekord! Auch wenn sein Streak von Barney noch zerstört wurde, nutzt SPOX die Möglichkeit und blickt auf eine Auswahl von Darts-Rekorden

Den Anfang macht natürlich The Power! Auch wenn es sich bis zum letzten Sports-Fan durchgesprochen haben dürfte, hier nochmal der Fakt: Phil Taylor ist mit 16 WM-Titeln (14 mal PDC, 2 Mal BDO) Rekord-Weltmeister. Sechzehn!

Natürlich hat die lebende Legende noch den ein oder anderen Rekord in der Tasche. Beispiel gefällig? Gerne! Nicht weniger als elf 9-Darter gönnte sich Taylor in seiner Karriere vor laufenden TV-Kameras - klar, dass da keiner mithalten kann

Na gut, wir pfeffern noch einen Rekord von The Power hinterher! 2009 produzierte er bei der Darts-EM mal eben einen Turnier-Average von 111,51 Punkten. Mal wieder unerreicht. Da staunt auch das Walk-on-Girl

Hängen wir das Gegenstück an. John MaGowan ließ sich bei den PDC Players Championship in Veldhoven 2008 nicht lumpen und zeigte den jungen Hüpfern, wie hübsch so ein Neun-Darter aussieht. Kann man mal machen mit 67 Jahren (Quelle: Dartn.de)

