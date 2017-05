Deutsche Youngster vor schwieriger Aufgabe

Dienstag, 23.05.2017

Das ergab die Auslosung am Dienstag. Hopp und Schindler müssen in der ersten Runde gegen das an sechs gesetzte nordirische Team Daryl Gurney und Brendan Dolan spielen.

Erlebe Darts Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die favorisierten Teams haben allesamt eine machbare Aufgabe vor sich: Schottland (1) trifft auf Singapur, die Niederlande (3) auf Tschechien und das an Position zwei gesetzte England (Adrian Lewis/Dave Chisnall) duelliert sich mit Gibraltar.

Auch Österreich (7) hat gute Chancen, die erste Runde zu überstehen. Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez treffen auf China. Die Schweiz, die bei ihrem Debüt-Auftritt von Patrick Rey und Philipp Ruckstuhl repräsentiert wird, bekommt es mit Brasilien zu tun.

Insgesamt treten beim World Cup 32 Teams an, die vom 1. bis 4. Juni in der Eissporthalle in Frankfurt um insgesamt 300.000 Pfund duellieren.

Die Paarungen im Überblick:

Nordirland vs. Deutschland

Brasilien vs. Schweiz

Niederlande vs. Tschechien

USA vs. Italien

England vs. Gibraltar

Südafrika vs. Schweden

Österreich vs. China

Ungarn vs. Kanada

Australien vs. Dänemark

Hong Kong vs. Russland

Wales vs. Finnland

Irland vs. Polen

Schottland vs. Singapur

Japan vs. Spanien

Belgien vs. Neuseeland

Thailand vs. Griechenland