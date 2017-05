Hartenstein und Kaunas machen Sweep perfekt

Sonntag, 07.05.2017

Johannes Voigtmann musste mit Saski Baskonia eine Pleite gegen Unicaja Malaga hinnehmen. Während Ex-Maverick Shane Larkin 24 Punkte auflegte, gelangen Jo 8 Zähler in 23 Minuten. Dazu griff er sich 5 Boards und blockte einen Wurf. Dennoch reichte es nicht zum Sieg.

Isaiah Hartenstein steht mit Zalgiris Kaunas im Halbfinale der litauischen Playoffs. Beim dritten Sieg im dritten Spiel gegen Dzukija kam die deutsche NBA-Hoffnung 16 Minuten zum Einsatz. 9 Punkte (4/6 FG) sowie einen Rebounds, 2 Assists und einen Steal trug er zum deutlichen 96:40-Sieg des Teams bei.

Mit 91:81 siegte Nanterre 92 gegen Limoges, dabei erwischte Heiko Schaffartzik gegen seinen Ex-Klub einen guten Tag. 4 seiner 7 Würfe fanden den Weg durch die Reuse, in 22 Minuten kam er so auf 10 Punkte und 2 Vorlagen. Drei Spieltage vor Schluss liegt Nanterre auf Rang drei und hätte damit aktuell Heimvorteil in den Playoffs.

In Spanien musste Robin Benzing mit Zaragoza eine weitere Niederlage einstecken. Gegen Real Madrid erzielte der deutsche Forward 7 Punkte (3/9 FG) und schnappte sich zwei Rebounds. Zaragoza liegt derzeit auf Rang 15, kann aber aus eigener Kraft die Klasse halten.

Galatasaray verlor gegen Anadolu bitter mit 69:70-Pleite, Tibor Pleiß kam dabei verletzungsbedingt nicht zum Einsatz.

