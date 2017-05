D'Antonio und Spoelstra Coaches of the Year

Sonntag, 07.05.2017

Mike D'Antoni und Erik Spoelstra sind mit dem Michael H. Goldberg NBCA Coach of the Year Award ausgezeichnet worden. Die NBA Coaches Association vergab den Preis zum ersten Mal.

Parallel zur Players Union, die seit Kurzem zusätzlich zu den von Journalisten gewählten Awards eigene Auszeichnungen vergibt, hat die NBA Coaches Association zum ersten Mal ihren Coach of the Year gekürt.

Die Coaches selbst haben jeder eine Stimme, am Ende landeten Mike D'Antoni von den Houston Rockets und Erik Spoelstra von den Miami Heat gemeinsam auf dem ersten Platz.

D'Antoni hatte die Rockets zu einer Saison mit 55 Siegen und dem dritten Platz in der Western Conference geführt, in dem er James Harden die Schlüssel zur Offensive in die Hand gegeben hatte.

Spoelstra überzeugte mit einer schwachen Heat-Truppe und beendete die Saison mit 41 Siegen, obwohl Miami zwischenzeitlich bei 11 Siegen und 30 Niederlagen stand. Die 13 Spiele andauernde Siegesserie war die längste eines Teams unter 0.500 in der Geschichte der Liga.

