Lowry: "Sie haben LeBron. So einfach ist das"

Sonntag, 07.05.2017

In den Conference Finals 2016 gewannen die Raptors zwei Spiele gegen Cleveland, in der laufenden Saison holten sie nun mit Serge Ibaka und P.J. Tucker zwei Spieler, die ihnen dabei helfen sollten, die Cavaliers tatsächlich mal zu schlagen. Stattdessen droht ihnen nun der Sweep in der eigenen Halle. Lowry, der Spiel drei mit Knöchelproblemen verpasste, gab sich gegenüber The Vertical niedergeschlagen.

Lue über LeBron: "Es ist genau wie bei Jordan"

"Sie haben LeBron James", sagte Lowry. "Niemand schließt zu ihm auf. Ich meine, so einfach ist das: Sie haben LeBron und keiner schafft es, ihm in die Quere zu kommen. Ich weiß nicht, wann seine Prime vorbei sein wird. Ich denke nicht, dass es bald soweit sein wird. Er wird noch eine ganze Weile auf diesem Niveau spielen können. Aber das ist Basketball: Du musst einen Weg finden, das Biest zu erlegen."

Lowry erklärte zudem, dass er in Spiel 3 unbedingt spielen wollte, er jedoch gemerkt habe, dass die Schmerzen zu groß waren: "Ich dachte, dass das Adrenalin mich tragen würde, aber es hat einfach nicht funktioniert." Er sei sich noch nicht sicher, ob es in Spiel 4 am Sonntag möglich sei, es sehe aber nicht besonders gut aus.

Der Point Guard wird im kommenden Sommer ebenso wie Serge Ibaka Free Agent. Auf die Frage, ob Toronto diesen Kern für einen weiteren Ansturm auf Cleveland zusammenhalten sollte, entgegnete Lowry nur: "Das sind keine Entscheidungen, die ich hier treffen kann."

Er wolle jedoch nicht missverstanden werden: "LeBron nimmt hier niemandem den Mut, aber er ist einfach so gut", sagte Lowry. "Er ist einer der fünf dominantesten Spieler in der Geschichte des Basketballs."

