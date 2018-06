WM-Spiele heute live: Wo kann ich die Spiele am Samstag im TV und Livestream sehen?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Belgien -

Am zehnten Tag der WM 2018 ist unter anderem das DFB-Team zum zweiten Mal gefordert. Außerdem trifft Südkorea im Paralellspiel der Gruppe F auf Mexiko und Favorit Belgien bekommt es mit Außenseiter Tunesien zu tun. SPOX gibt euch einen Überblick über alle Teams, die am Samstag spielen und zeigt, wo ihr die Partien live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Einen generellen Überblick darüber, welche Sender die WM 2018 begleiten, gibt es hier.

WM heute live: Diese Teams spielen am Samstag

Bevor die deutschen Gruppengegner Südkorea und Mexiko in das zweite WM-Spiel starten dürfen, bekommt Belgien die Chance, mit einem Sieg gegen Tunesien die gute Form aus dem ersten Spiel zu bestätigen. Abends dürfen wir dann mit der deutschen Mannschaft zittern, die erst um 20 Uhr das richtungsweisende Spiel gegen Schweden bestreiten.

Uhrzeit Spiele Gruppe Übertragung 14 Uhr Belgien - Tunesien G ARD 17 Uhr Südkorea - Mexiko F ARD 20 Uhr Deutschland - Schweden F ARD

WM-Übertragung im Livestream und im TV

Am Samstag ist die ARD wieder für die Übertragung der Spiele zuständig. Sowohl im TV als auch im Livestream überträgt der Sender alle drei Partien live. Außerdem zeigt Sky das Deutschland-Spiel in Ultra-HD.

In Österreich werden alle Spiele der WM im ORF gezeigt - sowohl im Free-TV als auch im Livestream.

Die WM-Spiele am Samstag im Liveticker

Wem es nicht möglich sein sollte, die Spiele in Bewegtbildern zu sehen, ist bei SPOX an der richtigen Stelle: Für jedes der 64 WM-Spiele gibt es einen Liveticker. Zu den Livetickern der Samstagsspiele geht es hier entlang:

Belgien - Tunresien ab 14 Uhr im LIVETICKER

Südkorea - Mexiko ab 17 Uhr im LIVETICKER

Deutschland - Schweden ab 20 Uhr im LIVETICKER

WM heute live: Belgien gegen Tunesien

Die Belgier waren eine der wenigen Nationen, die im ersten Gruppenspiel zu überzeugen wussten. Beim 3:0-Erfolg über Panama taten sich die roten Teufel zwar lange schwer, konnten durch Tore von Dries Mertens und zwei Mal Romelu Lukaku letztendlich aber klar gewinnen. Auch gegen Tunesien dürfte das belgische Angriffsspiel wieder vor eine Geduldsprobe gestellt werden, zumal die Tunesier vermutlich ähnlich defensiv stehen werden wie Panama.

Denn das klappte im ersten Gruppenspiel gegen England bereits sehr gut. Lange Zeit konnte das 1:1 gehalten werden, ehe Harry Kane in der Nachspielzeit den 2:1-Endstand aus Sicht der Engländer herstellte. Doch die Taktik der Tunesier ging eigentlich auf. Beide Tore erzielte England nach Standardsituationen - aus dem Spiel heraus hatten die Three Lions nur am Anfang Ideen.

Wollen die Tunesier jedoch weiterkommen, wird reines Verteidigen nicht ausreichen. Denn ein Unentschieden dürfte zu wenig sein. Um es in das Achtelfinale zu schaffen, muss eigentlich ein Dreier her.

Alle Informationen zur Live-Übertragung im TV sowie Livestreams und Liveticker im Internet gibt es hier.

© getty

WM-Spiele heute: Südkorea - Mexiko im Livestream

Den Auftakt in die WM hatten sich die Südkoreaner sicher anders vorgestellt. Gegen Schweden spielten die Tigers of Asia zwar nicht besonders berauschend, verloren letztendlich aber dennoch unglücklich mit 0:1 durch einen Elfmeter.

Mexiko hingegen gelang mit dem Sieg gegen Weltmeister Deutschland eine der größten Überraschungen der bisherigen WM. Wie aus dem Nichts wurde El Tri zum Favoriten auf den Gruppensieg - diesem Ruf müssen sie nun gerecht werden. Dennoch liegt der Druck eindeutig bei den Südkoreanern, was Mexiko in die Karten spielen dürfte. Wie schon gegen Deutschland könnten die Stärken im Konterspiel zum Tragen kommen.

Das Parallelspiel der deutschen Gruppe könnte weitreichende Auswirkungen auf die Situation des DFB-Teams haben. Bei einem Unentschieden oder Sieg der Mexikaner wäre Deutschland bei einer Niederlage gegen Schweden sicher ausgeschieden.

© getty

Wer spielt heute bei der WM? Deutschland - Schweden

Im zweiten Gruppenspiel hat das DFB-Team einiges wieder gut zu machen. Beim 0:1 gegen Mexiko fand 'die Mannschaft' kein Durchkommen gegen die gut gestaffelte Defensive der Südamerikaner. Stattdessen wirkte der Auftritt viel zu behäbig und langsam, nicht wenige kritisierten, die deutschen Spieler seien satt und ohne Motivation.

Schweden darf nach dem Auftaktsieg gegen Südkorea vom ersten Achtelfinal-Einzug bei einer WM seit 2006 träumen. Die deutsche Elf kann sich also auf einen Gegner einstellen, der vor Selbstvertrauen nur so strotzt.

Genauere Informationen zur Übertragung im TV und Internet gibt es in diesem Artikel.

WM 2018 - Die Gruppe F im Überblick:

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Schweden 1 0 0 1:0 3 1 Mexiko 1 0 0 1:0 3 3 Deutschland 0 0 1 0:1 0 3 Südkorea 0 0 1 0:1 0

