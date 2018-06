DFB-Team - WM: So scheidet Deutschland schon am Samstag gegen Schweden aus

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Am zweiten Spieltag der Gruppe F trifft die deutsche Mannschaft auf Schweden (20 Uhr im LIVETICKER). Nach der Auftaktpleite gegen Mexiko (0:1) könnte es am Samstag bereits das WM-Aus geben. SPOX erklärt euch, wie Deutschland bereits am Wochenende ausscheiden kann.

Dabei ist die deutsche Nationalmannschaft bislang noch nie bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden.

Welches DFB-Horror-Szenario muss für ein Ausscheiden eintreten?

Verliert Deutschland gegen Schweden und holt Mexiko zuvor gegen Südkorea mindestens ein Unentschieden, ist das DFB-Team draußen.

Wenn dieser Fall eintritt, wären Schweden und Mexiko vorzeitig für das Achtelfinale der WM qualifiziert und es würde im Spiel gegen Südkorea für das DFB-Team nur noch um den dritten Gruppenplatz gehen.

Sollte Deutschland gegen Schweden die zweite Niederlage kassieren, Südkorea jedoch gegen Mexiko gewinnen, dann darf die Mannschaft von Joachim Löw im letzten Gruppenspiel gegen die südkoreanische Nationalmannschaft noch auf einen hohen Sieg ihrerseits und eine gleichzeitige Niederlage Mexikos gegen Schweden hoffen.

WM: Deutschlands Gruppe F vor dem zweiten Spieltag