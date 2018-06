WM-News im Überblick: Serbien erwägt Protest - Xhaka und Shaqiri sind "geniale Dummköpfe"

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Belgien -

Die serbische Nationalmannschaft macht Schiedsrichter Felix Brych für die Niederlage gegen die Schweiz verantwortlich und will Protest einlegen. Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri stehen nach ihrem Doppeladler-Jubel in der Kritik. Bei den Three Lions sorgt ein Missgeschick des Co-Trainers für Spannungen. Hier gibt es alle News zur WM im Überblick.

Nach Schweiz-Pleite: Serbien will Protest einlegen

Der serbische Fußballverband will sich nach der Niederlage gegen die Schweiz offiziell beim Weltverband FIFA beschweren. Dies bestätigte der Verband gegenüber dem SID.

Grund für die Beschwerde soll das nicht erfolgte Eingreifen der Video-Assistenten nach einem vermeintlichen Foul im Strafraum an Stürmer Aleksandar Mitrovic sein. Schiedsrichter Felix Brych hatte bei seinem ersten WM-Einsatz in dieser Szene auf Stürmerfoul entschieden. Es handelt sich somit um eine Tatsachenentscheidung, sodass ein Protest keine Aussichten auf Erfolg hat.

Der deutsche Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich hat Brych trotz der Kritik aus Serbien gelobt: "Gratulation an Felix Brych und sein Team zu der gelungenen Spielleitung in einem phasenweise schwierigen Spiel", sagte Fröhlich: "Das war unaufgeregt, sicher und klar in den Entscheidungen. Erneut eine prima Visitenkarte von ihm für das deutsche Schiedsrichterwesen."

England gegen Panama: Aufstellungs-Leak durch Zettelpanne?

Vor dem Spiel der Three Lions am Sonntag gegen Panama hat der englische Co-Trainer Steve Holland aus Versehen die Aufstellung geleaked. Im öffentlichen Training hatten Fotografen Bilder von einem Zettel in der Hand des Assistenztrainers gemacht, auf dem die Pläne für das nächste Spiel standen.

Die Veröffentlichung dieser Bilder stieß bei Englands Trainer Gareth Southgate auf Unverständnis: "Die Medien müssen sich entscheiden, ob sie uns helfen wollen oder nicht", sagte er.

Stimmen die Informationen auf dem Zettel mit Southgates Plänen überein, wird der Teammanager nach dem 2:1 gegen Tunesien zwei Änderungen in seiner Aufstellung vornehmen. Raheem Sterling muss auf die Bank, dafür soll Marcus Rashford spielen. Im Mittelfeld ersetzt Ruben Loftus-Cheek den am Oberschenkel verletzten Dele Alli.

Gruppe G: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 18.06.2018 17 Uhr Belgien - Panama 3:0 18.06.2018 20 Uhr Tunesien - England 1:2 23.06.2018 14 Uhr Belgien - Tunesien 24.06.2018 14 Uhr England - Panama 28.06.2018 20 Uhr England - Belgien 28.06.2018 20 Uhr Panama - Tunesien

Xhaka, Shaqiri und der Adler-Jubel: "Geniale Dummköpfe

Nach dem provozierenden Torjubel von Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka im Spiel gegen Serbien bekommen die beiden Matchwinner auch aus dem eigenen Land Kritik.

Etliche Politiker unterschiedlicher Parteien werteten das Verhalten der früheren Bundesliga-Spieler auf der Weltbühne als "unnötig" oder "Dummheit" - die Schweizer Stars rechtfertigten sich mit ihren "großen Emotionen" in einem "besonderen Spiel".

© getty

Auch in den Medien handelten sich die Hauptprotagonisten eines umkämpften und spannenden WM-Duells viel Kritik ein. "Xhaka und Shaqiri fehlt die politische Sensibilität", schrieb die Neue Zürcher Zeitung. "Xhaka und Shaqiri sind geniale Dummköpfe", titelte das Boulevardblatt Blick.

Verständnis brachte hingegen Stephan Lichtsteiner seinen beiden Mitspielern entgegen. "Wir mussten uns im Vorfeld vom serbischen Außenminister Dinge anhören wie: Gegen wen spielen wir eigentlich? Gegen den Kosovo? Gegen Albanien? Oder gegen die Schweiz?", sagte der Schweizer Nationalspieler dem Blick.