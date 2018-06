WM 2018: Deutschlands mögliche Achtelfinal-Gegner bei der Weltmeisterschaft in Russland

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Belgien -

Durch die Pleite gegen Mexiko zum WM-Auftakt ist das Erreichen der K.o.-Runde für die deutsche Nationalmannschaft alles andere als gewiss. Sollte es das DFB-Team aber doch den Sprung ins Achtelfinale schaffen, könnte man unter anderem auf Brasilien treffen. Welche Gegner noch möglich wären, erfahrt ihr hier.

Deutschland verlor seine erste Partie bei der diesjährigen Weltmeisterschaft mit 0:1. Insofern steht man gegen Schweden und Südkorea unter besonderem Druck. Um den Einzug ins Achtelfinale sicher zu meistern, sollten idealerweise zwei Siege her.

Deutschlands mögliche Gegner im Achtelfinale

Als Mitglied der Gruppe F trifft Deutschland in einem theoretischen Achtelfinale auf eine Mannschaft aus Gruppe E. Diese besteht aus:

Brasilien

Schweiz

Serbien

Costa Rica

Letztere spielen nach zwei Niederlagen keine Rolle mehr für die K.o.-Phase. Die drei anderen Teams haben jedoch allesamt noch Chancen.

Als Gruppenerster würde Deutschland auf den Gruppenzweiten der Gruppe E treffen, wird die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw Zweiter, geht es entsprechend gegen den Ersten aus Gruppe E.

WM-Tabelle der Gruppe F

Platz Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pkt. 1 Mexiko 1 1 0 0 1:0 +1 3 1 Schweden 1 1 0 0 1:0 +1 3 3 Deutschland 1 0 0 1 0:1 -1 0 3 Südkorea 1 0 0 1 0:1 -1 0

Deutschland hat immer noch die Chance auf Platz eins in Gruppe F, braucht dafür aber Schützenhilfe von Südkorea oder Schweden. Platz zwei kann die DFB-Elf aus eigener Kraft schaffen.

WM-Tabelle der Gruppe E

Platz Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 Brasilien 2 1 1 0 3:1 2 4 2 Schweiz 2 1 1 0 3:2 1 4 3 Serbien 2 1 0 1 2:2 0 3 4 Costa Rica 2 0 0 2 0:3 -3 0

Ausgangslage in der Gruppe E: Brasilien mit besten Chancen

Obwohl Brasilien ziemlich schleppend in die WM startete und auch gegen Costa Rica nur gerade so gewann, stehen die Südmerikaner an der Tabellenspitze von Gruppe E.

Die Schweiz überzeugte zu Beginn mit einem Unentschieden gegen Brasilien und sicherte sich dann einen knappen 2:1-Erfolg über Serbien. Mit Platz zwei hat man das Achtelfinale in der eigenen Hand.

Die Gruppenkonstellation bietet vor allem Spannung, weil mit Serbien auch noch ein drittes Team die Möglichkeit hat, das Achtelfinale aus eigener Kraft perfekt zu machen.

Wo kann ich ein mögliches Achtelfinale mit Deutschland sehen?

Je nachdem ob Deutschland Erster oder Zweiter in seiner Gruppe wird, spielt "Die Mannschaft" am 2. oder 3. Juli. Zu sehen würde die Partie auf jeden Fall in der ARD. Einen Gesamtüberblick über die TV-Übertragung während der Weltmeisterschaft gibt es hier.