Argentiniens vorläufiger WM-Kader mit Lionel Messi, Paulo Dybala und Gonzalo Higuain

Vizeweltmeister Argentinien hat seinen vorläufigen, 35 Mann starken WM-Kader bekannt gegeben. SPOX zeigt euch, wer die Albiceleste in Russland vertreten könnte und welcher Trainer die Mannschaft um Lionel Messi betreut.

Nach dem verlorenen WM-Finale 2014 will Lionel Messi bei seiner vielleicht letzten Weltmeisterschaft im vierten Anlauf endlich den WM-Pokal in die Höhe stemmen.

Bei den letzten drei Turnieren war für die Albiceleste jeweils gegen die deutsche Mannschaft Endstation, 2006 und 2010 jeweils im Viertelfinale, 2014 im Endspiel im Maracana.

WM-Kader von Argentinien: Die 35 Spieler im Überblick

Spieler Verein Position Sergio Romero Manchester United Torhüter Willy Caballero FC Chelsea Torhüter Nahuel Guzman Tigres UANL Torhüter Franco Armani River Plate Torhüter Gabriel Mercado FC Sevilla Abwehr Eduardo Salvio Benfica Lissabon Abwehr Javier Mascherano Hebei China Fortune Abwehr Nicolas Otamendi Manchester City Abwehr German Pezzella AC Florenz Abwehr Federico Fazio AS Rom Abwehr Marcos Rojo Manchester United Abwehr Ramiro Funes Mori FC Everton Abwehr Nicolas Tagliafico Ajax Amsterdam Abwehr Marcos Acuna Sporting Lissabon Abwehr Cristian Ansaldi FC Turin Abwehr Manuel Lanzini West Ham United Mittelfeld Ricardo Centurion Racing Club Mittelfeld Maximiliano Meza Independiente Mittelfeld Lucas Biglia AC Mailand Mittelfeld Guido Pizarro FC Sevilla Mittelfeld Enzo Perez River Plate Mittelfeld Ever Banega FC Sevilla Mittelfeld Giovani Lo Celso Paris Saint-Germain Mittelfeld Leandro Paredes Zenit St. Petersburg Mittelfeld Rodrigo Battaglia Sporting Lissabon Mittelfeld Angel di Maria Paris Saint-Germain Mittelfeld Cristian Pavon Boca Juniors Mittelfeld Pablo Perez Boca Juniors Mittelfeld Paulo Dybala Juventus Turin Sturm Diego Perotti AS Rom Sturm Lionel Messi FC Barcelona Sturm Sergio Agüero Manchester City Sturm Gonzalo Higuain Juventus Turin Sturm Lautaro Martinez Racing Club Sturm Mauro Icardi Inter Mailand Sturm

Argentiniens Trainer: Sampaolis Titelerfahrung mit Chile

Nachdem die WM-Teilnahme zwischendurch für Argentinien in der Südamerika-Qualifikation in Gefahr geraten war, löste Jorge Sampaoli den glücklosen Edgardo Bauza im vergangenen Juni auf der Trainerbank ab.

Der 58-Jährige hatte zuvor sowohl als Nationaltrainer der chilenischen Nationalelf, mit der er die Copa America und die Copa Sudamerica bejubeln durfte, als auch beim FC Sevilla seine Qualitäten unter Beweis gestellt.

© getty

Nach drei Unentschieden zum Auftakt von Sampaolis Amtsübernahme musste die Albiceleste aber bis zum letzten Spieltag zittern, ehe die Turnier-Teilnahme mit einem 3:1 in Ecuador gesichert wurde.

Sampaolis Trainerstationen im Überblick

Verein Amstzeit Spiele Punkte pro Spiel CS Emelec Okt. - Dez. 2010 12 1,0 Universidad de Chile 2010 - 2012 118 2,07 Nationaltrainer Chile 2012 - 2016 42 2,07 FC Sevilla 2016 - 2017 53 1,75 Argentinien seit Juni 2017 10 1,8

Große Offensivauswahl für argentinische Elf

Auf solch eine Offensivauswahl, wie sie Argentinien vorzuweisen hat, dürfte der Großteil der anderen Teilnehmer regelrecht neidisch sein. Im Angriff tummeln sich neben Lionel Messi die Superstars wie Angel Di Maria, Gonzalo Higuain und Sergio Agüero.

© getty

Letzterer bangt aufgrund einer Knieverletzung noch um sein endgültiges Ticket, wird aber wohl rechtzeitig zum Turnierstart wieder einsatzbereit sein. Komplettiert wird die Sturmreihe von Paulo Dybala und Mauro Icardi, die zuletzt einen schweren Stand in der Länderauswahl hatten und zusammen erst auf 15 Einsätze für die Albiceleste kommen.

Qualitätsproblem in der argentinischen Defensive

Traditionell plagt sich Argentinien aber im Gegensatz zu der Auswahl im Offensivbereich mit einem Qualitätsproblem im Abwehrverbund.

Stammtorhüter Sergio Romero sitzt seit Jahren nur auf der Reservebank von Manchester United, Javier Mascherano ist in die Jahre gekommen und in der chinesischen Super League kein internationales Topniveau mehr gewohnt. Die mangelnde Klasse der zweiten Defensivreihe trat erst kürzlich beim 1:6 gegen die spanische Mannschaft wieder zu Tage.

So wird es in der Defensive vor allem auf Nicolas Otamendi und Marcos Rojo ankommen, die ihre Klasse bei den beiden Klubs aus Manchester hinlänglich bewiesen haben. Im Mittelfeld gibt Sevillas Ever Banega den Abräumer und Ballverteiler in einer Person.

Argentiniens Vorrundengegner in der Gruppe D