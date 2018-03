Tickets für die Fußball-WM 2018 in Russland: Preise, Verkauf und Stadien

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Indian Super League Chennai -

Vom 10. Juni bis 15. Juli 2018 findet die Fußball-WM in Russland. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr an Tickets für die Weltmeisterschaft kommt und was diese kosten.

WM 2018: Wann kann ich die Tickets kaufen?

Um an Tickets zu gelangen, muss man zu erst auf www.fifa.com/tickets einen Account erstellen. Anschließend kann man die Tickets beantragen. Die derzeitige Verkaufsphase läuft vom 13. März bis zum 03. April. Die letzte Chance noch Tickets zu ergattern, besteht dann in der Last-Minute-Phase vom 18. April bis zum 15. Juli.

Wie viel kosten die Tickets für die WM 2018?

Die Tickets für die WM kosten je nach Kategorie und Spielrunde zwischen 105 US Dollar (ca. 89 Euro) und 1100 Dollar (ca. 932 Euro). Am preiswertesten sieht man die Gruppenspiele, je weiter es aufs Finale zugeht, desto teurer werden auch die Tickets.

Wie werden die Karten vergeben?

Die Karten für die WM werden nach dem Prinzip "First come, first served" vergeben. Für das Finale und das Gruppenspiel zwischen Argentinien und Island am 16. Juni (beide in Moskau) gibt es allerdings keine Karten mehr. Bisher wurden rund 1,3 Millionen Tickets für die 64 Partien verkauft.

WM 2018 im TV anschauen

Die WM in Russland könnt Ihr wie gewohnt bei ARD/ZDF verfolgen. Neben einigen Spielen im Free-TV, übertragen die Öffentlich-Rechtlichen die kompletten 64 Spiele in Livetreams auf ihren Online-Portalen.

Moskau, Sotschi und Co.: Die Stadien der WM 2018 in Russland © getty 1/13 Am 14. Juni ist es endlich soweit: Die WM 2018 in Russland beginnt. SPOX stellt euch die zwölf Stadien der Weltmeisterschaft vor. © getty 2/13 Die Kaliningrad-Arena wird mit einer Kapazität von 35.212 Plätzen das kleinste Stadion bei der WM 2018 sein. Hier muss von der Zukunft gesprochen werden, da das Stadion immer noch nicht fertiggestellt wurde. © getty 3/13 In Jekaterinenburg sind die Renovierungsarbeiten bereits abgeschlossen. Insgesamt 35.696 Plätze fasst das Zentralstadion. © getty 4/13 Das wohl bekannteste Stadion der WM steht in Sotschi. Bei den Olympischen Winterspielen 2012 fanden dort die Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie Medaillenzeremonien statt. Im Olympiastadion ist Platz für rund 44.000 Zuschauer. © getty 5/13 Da das Original auf sich warten lässt, müssen wir uns mit dem Modell der Mordowia-Arena in Saransk zufrieden geben. 44.442 Zuschauer sollen dort Platz haben. Die Farbe und Form der Arena sollen übrigens die rote Sonne der Flagge Mordiwiniens darstellen. © getty 6/13 In der wissenschaftlich und kulturell bedeutenden Metropole Nischni Nowgorod steht eine weitere Spielstätte der WM. Die Kapazität des Stadions soll bei 44.899 Plätzen liegen. Im Jargon wird es auch Bayern-Stadion genannt. © getty 7/13 Von der geplanten Glaskuppel auf dem Dach der Kosmos-Arena ist bislang noch relativ wenig zu erkennen. In der Arena in der Nähe der Stadt Samara ist Platz für 44.918 Fans. © getty 8/13 Die Kasan-Arena ist nicht nur das Stadion von Rubin Kasan, sondern auch eine Spielstätte der WM 2018. Insgesamt 45.105 Plätze gibt es im weiten Rund, das vor allem durch seine LED-Fassade auffällt. © getty 9/13 Bevor sich der FK Rostow über ein neues Stadion freuen kann, dient die Arena als Spielort für die WM 2018. Im Neubau ist genug Platz, um 45.145 Zuschauer unterzubringen. Damit die Arena am Flussufer stehen kann, wurden 11.000 Pfähle im Boden verankert. © getty 10/13 Beim Confed-Cup wurde bereits im Stadion von Spartak Moskau gespielt. Die Kapazität des Stadions beträgt 45.360 Plätze. Das Muster der Arena orientiert sich an den Vereinsfarben von Spartak. © getty 11/13 Beim Stadion in Wolgograd hat die deutsche Architekten-Vereinigung Gerkan, Mark und Partner ihre Finger im Spiel. Die 45.568-Plätze-Arena wurde von den Architekten designet. Nach der WM freut sich der örtliche Zweitligist über die High-Class-Arena. © getty 12/13 An das Stadion von Zenit Sankt Petersburg hat der DFB gute Erinnerungen: Im letzten Jahr gewann die Nationalmannschaft dort gegen Chile den Confed-Cup. Mit einem Fassungsvermögen von 68.134 Plätzen ist es das zweitgrößte Stadion hinter... © getty 13/13 ... dem Olympiastadion Luschniki in der russischen Hauptstadt Moskau. Die Arena ist mit Abstand die größte des Landes (81.000 Zuschauer) und dementsprechend Austragungsort des Auftakt- und Finalspiels.

Braucht man als Fan ein Visum für Russland?

Nein, man benötigt nur eine sogenannte Fan-ID. Diese lässt sich unter www.fan-id.ru beantragen und ist notwendig, um überhaupt das Stadion zu betreten. Mit dieser Fan-ID wird einem die visumfreie Einreise nach Russland gewährleistet. Möglich ist die Einreise ab zehn Tage vor dem Eröffnungsspiel, bis zehn Tage nach dem Finale.