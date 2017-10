WM 2018: Wann werden die Gruppen gelost?

WC Qualification Europe Ungarn -

Noch ist die Qualifikation zur WM 2018 in vollem Gange, die Auslosung der Gruppenphase wirft dennoch bereits ihre Schatten voraus. Hier gibt es alle Infos zur Auslosung, dem Modus, den qualifizierten Teams sowie der Übertragung im TV und im Livestream.

Am 1. Dezember werden in der Konzerthalle des Staatlichen Kremlpalastes in Moskau die Gruppen für die Weltmeisterschaft 2018 ausgelost. Die genaue Uhrzeit der Veranstaltung wurde noch nicht bekanntgegeben.

Welche Länder sind für die WM 2018 qualifiziert?

17 Tickets für die WM in Russland sind bereits vergeben.

Europa Südamerika Nord-/Mittelamerika Asien Afrika Ozeanien Russland Brasilien Mexiko Iran Nigeria Belgien Costa Rica Japan Ägypten / Deutschland Südkorea / Polen Saudi-Arabien / England / / Spanien / / / / / Serbien / / / / / Island / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /



In der europäischen Qualifikation werden noch zwei Tickets direkt vergeben, vier Starter entscheiden sich noch in den Play-Off-Duellen im November. In Südamerika sind noch drei direkte Plätze zu vergeben, der Fünfte der Gruppe trifft in den Play-Offs auf den Sieger der Ozeanien-Gruppe.

Aus Afrika haben noch drei Mannschaften die Chance, sich ohne Umwege zu qualifizieren. In Nord- und Mittelamerika wird noch ein Platz direkt vergeben, in den Play-Offs trifft der Gruppenvierte auf Australien.

In welchem Modus wird gelost?

Zum ersten Mal werden die Lostöpfe ausschließlich nach den Platzierungen in der FIFA-Weltrangliste vorgenommen. Gastgeber Russland und die sieben führenden Nationen der Weltrangliste am 16. Oktober 2017 landen im ersten Lostopf, nach demselben Schema werden die verbliebenen Teams auf die drei Töpfe aufgeteilt.

In jede Gruppe können maximal zwei europäische Mannschaften gelost werden. Ansonsten sind Duelle zwischen Mannschaften aus der gleichen Konföderation in der Gruppenphase ausgeschlossen.

Auf welche Teams kann Deutschland treffen?

Bereits in der Gruppenphase droht der deutschen Mannschaft mit England, Spanien, Frankreich oder Italien ein europäisches Topteam. Auch Chile oder Uruguay wären nach der aktuellen Rangliste mögliche Gegner für die DFB-Elf.

Wo kann ich die WM-Ausloung im TV und Livestream verfolgen?

Die Auslosung wird in über 190 Ländern live übertragen. Noch ist nicht geklärt, ob das ARD oder das ZDF das Event übertragen. Auf jeden Fall ist gesichert, dass die Auslosung im deutschen Free-TV und durch die dazugehörenden Mediatheken auch im Livestream zu sehen sein wird.