Korb für ManUtd? Bale "glücklich" bei Real

Montag, 05.06.2017

Auf die Frage, ob sich Red Devils und Co. Hoffnungen machen dürften, sagte Bale nach dem Sieg im Champions-League-Finale gegen Juventus am Samstag: "Ich bin glücklich hier in Madrid. Wir gewinnen Titel und ich bin glücklich."

Bale, der 2013 von Tottenham nach Spanien wechselte, hat bei den Königlichen einen Vertrag bis 2022. Da sich auch seine Familie in Madrid wohlfühle "werden wir es so weitermachen", fügte der 27-Jährige an.

