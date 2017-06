Bietet ManUtd De Gea zum Tausch für Morata?

Montag, 05.06.2017

Guillem Balague, spanischer Fußball-Experte von Sky Sports, berichtet, dass Mourinho es mit einer Verpflichtung von Morata ernst meine. Der Portugiese würde in einen möglichen Deal sogar David De Gea involvieren, solange Real Madrid ihrem spanischen Angreifer eine angemessene Menge Geld mitgebe. Dabei ist die Rede von 25 Millionen Euro.

Auch Morata sei nicht abgeneigt, seine Qualitäten in der Premier League unter Beweis zu stellen. Eine Rückkehr in die Serie A zum AC Milan scheint derweil unwahrscheinlich. Nach dem Champions-League-Finale bezeichnete der Spanier gegenüber Premium Sport ein erneutes Engagement in Italien als "schwierig", Juventus sei nach Real seine "zweite Mannschaft".

Morata spielte bei den Königlichen eine gute Saison und wies in 43 Einsätzen 26 Torbeteiligungen auf. Allerdings steht der Stürmer in einem ständigen Konkurrenzkampf mit Karim Benzema und kam dementsprechend oft nur von der Bank. Somit hatte er bereits während der Saison auf mehr Einsatzzeit gepocht.

Alvaro Morata im Steckbrief