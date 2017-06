Lineker: Bale gehört zu den besten der Welt

Samstag, 03.06.2017

Der Offensiv-Star hatte während der gesamten Spielzeit mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Auch vor dem Endspiel der Königsklasse ist sein Fitnesszustand unklar.

Lineker beharrt jedoch auf Bales Qualität. "Er gehört sicherlich zu den Top-10", stellt der Engländer gegenüber BBC klar. "Ich habe ihn als Spieler immer geliebt. Er ist ein wunderbar begabter Fußballer."

In seinem Heimatland kann Bale am Samstagabend in Cardiff (20.45 Uhr im LIVETICKER) Geschichte schreiben. Die Königlichen könnten als erstes Team in der Champions-League-Historie den Titel verteidigen.

Gareth Bale im Steckbrief