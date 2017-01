Dreikampf um die Spitze

Donnerstag, 26.01.2017

CA Osasuna - FC Malaga (Fr., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

FC Villarreal - FC Granada (Sa., 13 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Deportivo Alaves - Atletico Madrid (Sa., 16.15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Den Titel haben die Rojiblancos inzwischen abgeschrieben. So war zumindest der Tenor in den spanischen Medien nach dem 2:2 gegen Athletic Club, das Atletico im Titelkampf erneut zurückwarf. Zugeben würde das Trainer Diego Simeone jedoch nie.

So wird auch beim Aufsteiger aus Alaves höchste Konzentration vorherrschen, immerhin ist der Kampf um die Champions League so hart wie selten zuvor. Nach dem Einzug ins Halbfinale der Copa del Rey freute sich Simeone: "Was ich mitgenommen habe, war der unbedingte Wille bei den Spielern, diese Partie zu gewinnen."

Treffen wird er beim Auswärtsspiel unter anderem auf Leihgabe Theo Hernandez. "Die Partie gegen Atletico ist speziell für mich und ich gehe mit dem Sieg als Ziel in die Partie", wird dieser sich gegen die Ex-Kameraden nicht zurückhalten.

Die Zuschauer dürfen sich auf einen echten Kampf freuen. "Atletico ist eine sehr schwierig zu bespielende Mannschaft, sehr kämpferisch. Aber wir werden alles dagegenhalten und alles dafür geben, die Partie zu gewinnen", so Theo.

SD Eibar - Deportivo La Coruna (Sa., 18.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

CD Leganes - Celta Vigo (Sa., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Real Betis - FC Barcelona (So., 12 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Ein absolutes Highlight der Saison steht für Real Betis mit dem Empfangen des FC Barcelona an. Gegen die Katalanen soll das Villamarin komplett gefüllt und in einen Hexenkessel verwandelt werden. "Ich gebe alles für dieses Team", gab Neuzugang Alin Tosca die Marschrichtung aus.

Er ist einer von zwei neuen Spielern, die mithelfen sollen, den Klub dort zu halten, wo er derzeit steht: Im Mittelfeld. Betis ist mit Rang 13 irgendwo zwischen Abstiegskampf und Duell um Europa angesiedelt und würde dort auch gerne bleiben.

Anders dagegen der FC Barcelona. Die Gäste können mit Platz drei in der Meisterschaft unmöglich zufrieden sein und wollen so den Angriff auf die Tabellenspitze weiterführen. Allerdings ist die Regenerationszeit nach dem Copa-Spiel gegen Real Sociedad sehr kurz.

Donnerstagabend im Heimspiel gegen einen unbequemen Gegner und knappem Ergebnis aus dem Hinspiel und Sonntagmittag in Sevilla: Die Verantwortlichen bei Barca hadern einmal mehr mit der Ansetzung ihrer Partien.

RCD Espanyol - FC Sevilla (So., 16.15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Ein winzig kleiner Punkt fehlt dem FC Sevilla auf Tabellenführer Real Madrid. Die Andalusier haben zwar ein Spiel mehr als die Königlichen, das hat für Jorge Sampaoli derzeit aber nur wenig Bedeutung. Er und sein Team wollen die Tabellenführung.

Das könnte am Sonntag für wenige Stunden klappen. Ehe Real Madrid spielt, gastiert Sevilla in Barcelona bei RCD Espanyol. Die Gastgeber zeigten sich zuletzt sehr inkonstant und wären nach ihrer kruden Logik wieder für eine Niederlage gut.

Dagegen wird Torhüter Diego Lopez jedoch etwas einzuwenden haben: "Wir freuen uns sehr auf diese Partie und werden alles geben, gegen eine der besten Mannschaft der Liga zu gewinnen."

Er hofft auf die eine solide Defensive, sei Sevilla doch "vor allem offensiv" sehr gefährlich. Das dürfte jedoch schwierig werden, die letzte Partie ohne Gegentor datiert von Anfang Dezember: "Wir müssen diese Sicherheit wiederfinden."

Athletic Club - Sporting Gijon (So., 18.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Real Madrid - Real Sociedad (So., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Die Copa ist für Real Madrid gelaufen, nun müssen die Königlichen in der Liga angreifen. "Uns darf die Liga jetzt nicht entwischen", mahnte Isco direkt nach Abpfiff des Unentschiedends gegen Celta Vigo. Erster Schritt: Das Heimspiel gegen die Basken von Real Sociedad.

Diese kommen nach ihrem Gastspiel in Barcelona wohl mit schweren Beinen in die Haupstadt Spaniens. Noch am Donnerstagabend gastierte das Team von Eusebio im Camp Nou und lief einem Rückstand hinterher.

"Wir werden genauso weitermachen wie bisher: arbeiten, kämpfen und daran glauben, Erfolge zu erzielen", gab auf der anderen Seite Trainer Zinedine Zidane aus. Ein Nachholspiel haben die Königlichen ohnehin noch in der Rückhand.

Auf der anderen Seite spricht man nur zögerlich vom Sieg. Ein gutes Spiel ist die Absicht des Trainerteams, der Rest käme dann von ganz alleine. "Wir vertrauen unseren Möglichkeiten", machte Eusebio seinem Team Mut.

UD Las Palmas - FC Valencia (Mo., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Die Primera Division im Überblick