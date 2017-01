Cristiano Ronaldo: "Würde gerne bis 45 spielen"

Mittwoch, 25.01.2017

"Wenn ich fit bin, würde ich gerne spielen bis ich 35, 36, 37, 41 oder 45 Jahre alt bin", erklärte er im Rahmen einer Preisverleihung in China gegenüber Dongqiudi. Bei seinem Vertragsende bei den Königlichen wäre der portugiesische Europameister 36.

In der aktuellen Saison erzielte Ronaldo in 23 Spielen wettbewerbsübergreifend 18 Tore, dennoch gab es immer wieder Kritik. Eine Tatsache, die den Offensivmann aber kalt lässt. "Ich bin nicht hier, um meine Kritiker zufrieden zu stellen, ich will meine Fans glücklich machen."

Cristiano Ronaldo im Steckbrief