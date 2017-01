"Er kann alles": Enrique lobt Messis Entwicklung

Mittwoch, 25.01.2017

Über die Jahre wurde Messi von einem zentralen Angreifer zum torgefährlichen Spielmacher. Für Enrique unterstreicht diese Flexibilität die einzigartigen Fähigkeiten des 29-Jährigen.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Er hat die Begabung, im Angriff und in der Defensive alles zu machen. Er ist der Prototyp eines Spielers, der mit ein oder zwei Berührungen mit technischer Qualität spielen kann", lobte er den Ausnahmekönner am Mittwoch.

In der laufenden Saison kann Messi auf die starke Bilanz von 28 Toren in allen Wettbewerben zurückblicken, allein in den letzten zwölf Spielen war er 14-mal erfolgreich.

Lionel Messi im Steckbrief