Pflichtaufgaben und Pokalrevanche

Was wäre der FC Barcelona ohne MSN? Vermutlich nur halb so erfolgreich, wie es sich unter der Woche beim 3:1-Sieg im Rückspiel gegen Atheltic Club in der Copa del Rey mal wieder bewahrheitete. Sowohl Messi als auch Suarez und Neymar konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Für Luis Suarez war es gar der 100. Treffer im Trikot der Katalanen. So konnte das Achtelfinal-Aus nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel gerade so vermieden werden.

Dementsprechend steht die Angriffsreihe auch gegen Las Palmas im Fokus. Mit je 16 Torbeteiligungen sind Messi und Suarez die besten Scorer der Liga Etwas anders verhält es sich aktuell bei Neymar. Der Brasilianer befindet sich in seiner größten Tore-Krise seit 2013. Bereits seit neun Spielen wartet er auf einen Treffer in der Liga.

Für Barca geht es vor allem darum, den Rückstand auf Real nicht weiter wachsen zu lassen. Mit zehn Siegen aus den ersten 17 Spielen der Saison legten die Katalanen den schlechtesten Start seit der Saison 2007/08 hin. Damals stand am Ende nur Platz drei zu Buche und die Königlichen wurden Meister. Die größte Schmach für alle Barca-Anhänger.

Immerhin kommt mit Las Palmas einer der Lieblingsgegner ins Camp Nou. 28 von 33 Heimspielen gewann Barca und ballerte sich dabei zu einem Torverhältnis von 104:19. Zudem konnten die Gäste nur eines der vergangenen vier Spiele gewinnen (zwei Remis, eine Niederlage).

Auch nach knapp zwei Wochen ist Atletico nur halbwegs im neuen Jahr angekommen. Nach dem mühevollen 2:0-Sieg gegen Eibar vor Wochenfrist setzte es im Achtelfinale der Copa eine 2:3-Niederlage gegen Las Palmas. Zum Glück konnte das Hinspiel mit 2:0 gewonnen werden und so steht die Elf von Diego Simeone im Viertelfinale.

Der Eindruck ist allerdings trügerisch. Nur eines der vergangenen fünf Liga-Spiele verloren die Rojiblancos (drei Siege, ein Unentschieden). Dabei blieben die Madrilenen viermal ohne Gegentor. Nur spielerisch überzeugen Griezmann und Co. in den ersten Tagen des neuen Jahres wenig.

Immerhin: Griezmann konnte gegen Eibar seine persönliche Tor-Krise überwinden und traf erstmals nach neun Spielen ohne eigenen Treffer wieder in des Gegners Kasten. Dabei konnte er sich, wie so oft, auf die Vorlage von Kevin Gameiro verlassen. Sein Nationalmannschaftskollege legte ihm bereits vier Treffer auf.

Vielleicht kommt mit Real Betis genau der richtige Klub ins Vicente Calderon, um die spielerische Komponente wieder etwas zu pflegen. Die vergangenen sechs Vergleiche gingen alle an die Rojiblancos. Die letzte Niederlage setzte es im Dezember 2011 (0:2), dem letzten Spiel unter Simeone-Vorgänger Gregorio Manzano.

Bereits zum dritten Mal innerhalb von eineinhalb Wochen treffen Sevilla und die Königlichen aufeinander. Am Donnerstag hätten die Andalusier dabei beinahe die fabelhafte Serie Reals zerstört. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit traf Karim Benzema zum umjubelten 3:3-Ausgleich im Copa-Rückspiel. Für das Weiterkommen war das nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel zwar irrelevant, doch so stehen nun 40 Spiele in Folge ohne Niederlage zu Buche. Mit einem Sieg in Sevilla würde auch in der Liga die längste Serie ohne Niederlage (29 Spiele) aus dem Jahr 1997 eingestellt werden.

Dabei wird das weiße Ballett im absoluten Spitzenspiel zwischen erstem Verfolger und Tabellenführer. Im Pokal waren Cristiano Ronaldo, Luka Modric und James Rodriguez nicht einmal im Kader. Ronaldo und Modric werden am Sonntag wieder direkt in die Startelf zurückkehren. Vor allem der Portugiese wird dabei im Mittelpunkt stehen, ist Sevilla doch sein Lieblingsgegner. Gegen die Andalusier schoss CR7 bereits fünf Hattricks.

Verstecken müssen sich die Gastgeber aber wahrlich nicht, wie das Remis unter der Woche unter Beweis stellte. Unter Jorge Sampaoli wurden sieben der acht bisherigen Heimspiele in der Primera Divison gewonnen, nur gegen Barcelona setzte es eine Niederlage. Zudem erzielten die Blanquirrojos in den vergangenen 14 Heimspielen gegen Real immer mindestens ein Tor.

