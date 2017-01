Ramos kritisiert Pfiffe gegen ihn

Freitag, 13.01.2017

Was unterscheidet Sergio Ramos, Ivan Rakitic und Daniel Alves? Alle drei spielten für den FC Sevilla, nur einer von ihnen wird bei jedem Gastspiel ausgepfiffen. So die Sicht der Dinge von Ramos, der mit Real Madrid 3:3 im Pizjuan spielte.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der Kapitän von Real Madrid traf per Elfmeter und jubelte im Anschluss vor den anwesenden Fans der Gastgeber. Nach der Partie kritisierte er die Pfiffe und Beleidigungen gegen seine Person: "Ich habe niemanden beleidigt und niemandem den nötigen Respekt verweigert."

Ramos führte aus: "Das hier wird immer mein Zuhause sein, aber manche verstehen das nicht. Sie pfeifen und beleidigen meine Mutter." Er würde gerne auf andere Art empfangen werden, so Ramos: Ex-Spieler "wie Dani Alves oder Rakitic empfangen sie wie Götter".

Beide Spieler hatten den FC Sevilla in Richtung FC Barcelona verlassen. Alves spielt inzwischen bei Juventus Turin, Rakitic noch immer in Katalonien. Besonders Letzterer ist in Sevilla noch immer ein Publikumsliebling.

Sergio Ramos im Steckbrief