Barca feuert Direktor wegen Messi-Aussagen

Freitag, 13.01.2017

"Barcelona ist nicht nur wegen Messi hier", lauteten seine am Rande der Auslosung des Copa-del-Rey-Viertelfinals geäußerten Worte. "Ohne Neymar, Suarez, Iniesta, Pique und die anderen wäre er nicht so ein guter Spieler." Zusätzlich wurden Aussagen aus dem Jahr 2010 wieder hervorgekramt, als der 58-Jährige gegenüber Diario Sport gesagt haben soll, in Afrika gebe es viele Spieler mit der Qualität des Argentiniers.

Wenig später reagierte der Verein und veröffentlichte am Freitagabend ein Statement, in dem man die Entbindung Gratacos von seinen Aufgaben bekanntgab. Komplett vor die Tür gesetzt wird er aber dennoch nicht. Denn neben seiner Hauptaufgabe kümmerte er sich auch um La Masia, was er auch in Zukunft tun wird.

