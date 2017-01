Atletico-Verteidiger für Inter?

Freitag, 13.01.2017

Bei Atletico Madrid ist es schwierig, sich in die erste Elf zu spielen. Das musste bisher auch Sime Vrsaljko erfahren, der nicht an Filipe Luis und Juanfran vorbeikam. Der Außenverteidiger könnte nun zu Inter Mailand verliehen werden, so Mediaset Premium.

Demnach würde Inter den 25-Jährigen gerne für ein halbes Jahr ausleihen, da der Klub noch immer mit den Vorgaben des Financial Fairplay kämpft. Inwiefern Diego Simeone bereit ist, den 16 Millionen Euro teuren Neuzugang schon wieder abzugeben, ist allerdings offen. Vrsaljo ist der einzige echte Backup Madrids für die defensiven Außenpositionen.

Mit Miranda spielt bereits ein ehemaliger Verteidiger Atleticos für Inter. Der Brasilianer entwickelte sich zum Abwehrchef und wurde im Sommer fest für rund neun Millionen Euro verpflichtet.

