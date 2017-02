Juventus an Can und Dahoud interessiert?

Freitag, 17.02.2017

Wie der DailyStar berichtet, sollen die Turiner ihre Fühler nach beiden ausgestreckt haben. Cans Vertrag an der Anfield Road läuft 2018 aus, der 23-Jährige könnte die Reds verlassen. Zuletzt bestätigte Juventus Interesse an Marco Verratti, dieser dürfte PSG aber nur schwer abzuwerben sein.

Dementsprechend stehen die Alternativen wie Can - oder Dahoud - hoch im Kurs. Der Mann von Borussia Mönchengladbach erlebt derzeit eine wechselhafte Saison. TuttoMercatoWeb glaubt an einen Transfer nach Italien. Gleichzeitig soll Liverpool jedoch weiter an Dahoud dran sein.

Als dritte Alternative im Bunde steht offenbar Adrien Rabiot auf dem Zettel. Dieser spielt derzeit für Paris Saint-Germain.

