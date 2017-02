Sanchez mit Kurztrip nach Italien

Donnerstag, 16.02.2017

Dass der Klub aus der Premier League seinen Stars nach intensiven Spielen eine Erholungspause gönnt, ist nichts Besonderes.

Auch Mesut Özil bekam kürzlich die Erlaubnis nach Schweden zu reisen.

Dennoch wird der Kurztrip die Spekulationen um die Zukunft des Chilenen bei den Gunners neu entfachen. In den letzten Tagen wurde er Medienberichten zufolge mit einem Wechsel in die Serie A in Verbindung gebracht.

Sein Vertrag in London läuft noch bis zum Sommer 2018, eine Vertragsverlängerung steht derzeit noch aus.

Alexis Sanchez im Porträt