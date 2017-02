Die Alternative zum neuen Vertrag

Donnerstag, 16.02.2017

Kaum hat man nach dem epischen Super Bowl LI einmal tief durchgeatmet, steht im NFL-Kalender schon der nächste Einschnitt an. Etwas weniger dramatisch als die Free-Agent-Phase (ab dem 9. März) oder gar der Draft (27.-29. April), aber trotzdem enorm wichtig für die kurz- und mittelfristige Planung der Front Offices: Vom 15. Februar bis zum 1. März können die NFL-Franchises ihre Franchise Tags vergeben.

Draft, Free Agency und Co.: Die Termine der NFL-Offseason im Überblick

Was ist der Franchise Tag?

Der Franchise Tag ist eine Möglichkeit für die Teams, einen ausgewählten Leistungsträger zu halten, obwohl dessen Vertrag ausläuft und man sich mit ihm nicht auf einen neuen Kontrakt einigen konnte. Eingeführt wurde der Franchise Tag im Jahr 1993, zusammen mit etwa der Gehaltsobergrenze ist es eine der Maßnahmen, um es vor allem den kleineren bzw. "unbeliebteren" Teams zu ermöglichen, Stars aufzubieten und sie zu halten - andernfalls könnte es diese ja zu den traditionsreichen Franchises oder aber die großen Städte ziehen.

Einem solchen Abgang des Superstars wird mit dem Franchise Tag ein Riegel vorgeschoben. Der ist übrigens einmalig in den großen US-Ligen. Die Spieler selbst sind zumeist keine großen Fans des Franchise Tag, sind sie in dem Fall schließlich nicht Herr ihres Schicksals. Außerdem handelt es sich bei dem Tag immer um einen "Einjahresvertrag" - ein langfristiger Vertrag wäre ihnen verständlicherweise lieber.

Super-Bowl-Parade der Patriots: Die besten Bilder © getty 1/20 Super Bowl LI war an Spannung kaum zu überbieten - aber am Ende kam der Champion mal wieder aus New England. Und das musste gefeiert werden! SPOX präsentiert euch die besten Bilder der Siegerparade in Boston /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady.html © getty 2/20 JAA, da ist das Ding! Und Tom Brady überlässt die Trophäe sogar mal Backup-Quarterback Jimmy Garapolo. Damit der sich schon mal dran gewöhnt? /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=2.html © getty 3/20 Die Fans konnten es kaum erwarten ihre Stars endlich feiern zu können. Da störte auch das suboptimale Wetter in Massachusetts nicht /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=3.html © getty 4/20 Was ein Strahlen! Das bekommt man nun wirklich eher selten zu sehen. Auch hier überlässt der Chef Bill Belichick die Trophäe seinem Hintermann - Defensive Coordinator Matt Patricia. Die rote Kappe ist natürlich wie immer dabei /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=4.html © getty 5/20 Der gefeierte Mann bei den Patriots war natürlich Tom Brady. Und den einen oder anderen Seitenhieb gegenüber Commissioner Roger Goodell konnten sich die Fans auch nicht verkneifen ... /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=5.html © getty 6/20 So eine Parade ist vor allem in den USA eine Hochsicherheitsveranstaltung. Gerade in Boston hat man ja auch schon schlimme Erfahrungen gemacht /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=6.html © getty 7/20 Die Fans ließen sich den Spaß davon aber nicht nehmen. Wie dieser junge Mann wohl an den Pokal rangekommen ist? /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=7.html © getty 8/20 Andere Fans wurden kreativ. Für sie war klar, wie ihr Super-Quarterback auf Papier zu bannen ist. Wir sagen nur G.O.A.T. /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=8.html © getty 9/20 Wie gesagt: Auch das richtig eklige Wetter trübte die Stimmung nicht. Man weiß ja nie, wann es den nächsten Titel zu feiern gibt (OK, es sind die Patriots. Bestimmt innerhalb der nächsten zwei Jahre) /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=9.html © getty 10/20 Aus Goodell könnte doch glatt eine Werbefigur für eine Fast-Food-Kette werden /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=10.html © getty 11/20 Während Running Back LeGarrette Blount seinen Dank gen Himmel richtet ... /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=11.html © getty 12/20 ... lässt sich Wide Receiver Julian Edelman von den Fans feiern. Aber, Alter! Was ist mit deinem kleinen Finger los, Jules??? /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=12.html © getty 13/20 Patriots-Besitzer Robert Kraft ließ sich ebenfalls auf einem der Duckboats sehen? /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=13.html © getty 14/20 Duckboat? Genau. So nennt man in New England die Parade-Vehikel, die ihren ganz eigenen Look mitbringen /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=14.html © getty 15/20 Bei diesem Zahnpastalächeln schmelzen besonders die Herzen der weiblichen Patriots-Fans dahin /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=15.html © getty 16/20 Sogar die Cheerleader packten sich kuschelig warm ein. Darüber haben sich wahrscheinlich nicht alle Zuschauer gefreut ... /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=16.html © getty 17/20 Ach ja ... und dann war da noch Rob Gronkowski. Oberkörperfrei, WWE-Championship-Gürtel und ein kühles Blondes in der Hand. Gronk eben /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=17.html © getty 18/20 Sogar sein Namensschild passt irgendwie. Nicht mehr ganz senkrecht, aber noch ist alles gut /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=18.html © getty 19/20 Der eine oder andere Nachahmer war schnell gefunden /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=19.html © getty 20/20 Lass es dir schmecken, Gronk! /de/sport/diashows/1702/nfl/super-bowl-parade/new-england-patriots-feier-boston-tom-brady,seite=20.html

Was kostet der Franchise Tag?

Versüßt wird den Topstars der Franchise Tag mit einem enorm hohen Gehalt. Das errechnet sich aus dem Durchschnitt der höchsten Gehälter auf der jeweiligen Position - ein Quarterback könnte 2017 also mit einem Gehalt von etwa 21 Millionen Dollar rechnen. Gleichzeitig muss das Gehalt aber auch immer mindestens 120 Prozent des Vorjahresgehalts betragen. Die höhere Summe sticht.

NFL-Glossar: American Football von A bis Z

(Zumeist errechnet sich das jeweilige Gehalt relativ unkompliziert. In einer zunehmend positionslosen Liga, in der die Akteure mittlerweile auch als Hybride zweier Positionen aufgeboten werden, kann das aber auch Fragen aufwerfen. So würde der Franchise Tag einem Defensive End rund zwei Millionen Dollar mehr einbringen als einem Defensive Tackle, Cornerbacks verdienen mehr als Safeties, etc ...)

Gibt es unterschiedliche Franchise Tags?

Obacht: Franchise Tag ist nicht gleich Franchise Tag. Die Teams haben die Wahl aus insgesamt drei Variationen:

"exklusiver" Franchise Tag: Das Jahresgehalt ergibt sich aus dem Durchschnitt der fünf höchsten Gehälter des kommenden Jahres , in diesem Falle also der Saison 2017, bzw. es steigt um mindestens 20 Prozent. Durch den exklusiven Tag ist der Spieler definitiv an das Team gebunden und darf nicht mit anderen Franchises verhandeln

, in diesem Falle also der Saison 2017, bzw. es steigt um mindestens 20 Prozent. Durch den exklusiven Tag ist der Spieler definitiv an das Team gebunden und darf nicht mit anderen Franchises verhandeln "nicht-exklusiver" Franchise Tag: Das Jahresgehalt ergibt sich aus dem Durchschnitt der fünf höchsten Gehälter der vergangenen fünf Jahre - in Zeiten einer steigenden Salary Cap bekommt man so also weniger als bei dem exklusiven Tag. Ähnlich wie in der NBA darf man unter diesem Tag mit anderen Teams verhandeln. Unterschreibt man jedoch ein einen sogenannten "Offer Sheet" bei der Konkurrenz, darf das eigene Team gleichziehen und behält so den Spieler. Lässt man ihn ziehen, erhält man als Kompensation zwei Erstrundenpicks

- in Zeiten einer steigenden Salary Cap bekommt man so also weniger als bei dem exklusiven Tag. Ähnlich wie in der NBA darf man unter diesem Tag mit anderen Teams verhandeln. Unterschreibt man jedoch ein einen sogenannten "Offer Sheet" bei der Konkurrenz, darf das eigene Team gleichziehen und behält so den Spieler. Lässt man ihn ziehen, erhält man als Kompensation zwei Erstrundenpicks Der "Transition Tag": Eine weiter abgeschwächte Version des Franchise Tag. Der Spieler erhält den Durchschnitt der zehn am besten bezahlten Spieler auf seiner Position, das ist also niedriger als bei den anderen beiden Tags. Der Spieler darf ebenfalls mit anderen Teams verhandeln, bei einer Unterschrift hat das Team sieben Tage Zeit, um gleichzuziehen. Tut es das nicht, gibt es in dieser Variante keine Kompensation. Deshalb ist der Transition Tag bei den Teams auch nicht gerade wahnsinnig beliebt

Wichtig: Die Teams dürfen pro Saison lediglich eine der oben genannten Varianten nutzen. Wer also etwa einen exklusiven Tag anwendet, darf auf den nicht-exklusiven und den Transition Tag nicht mehr zugreifen.

Wie oft kommt der Franchise Tag zum Einsatz?

Historisch gesehen nutzen bei weitem nicht alle Teams ihren Franchise Tag in jedem Jahr - schließlich bietet sich manchmal schlicht kein eigener Free Agent für den Tag an. 2016 wurden neun Spieler mit dem Tag belegt, in den beiden Jahren zuvor waren es jeweils sechs Spieler. Da der Franchise Tag für beide Partien nicht unbedingt das Lieblingsmittel darstellt - für die Teams ist der enorm hohe Cap Hit abschreckend -, kann es sich auch nur um eine "Vorsichtsmaßnahme" handeln, um weitere Verhandlungen anzuregen. Wird ein Spieler mit dem Tag belegt, hat man nämlich bis zum 15. Juli Zeit, um sich doch noch auf einen langfristigen Vertrag zu einigen. Erst wenn auch diese Verhandlungen scheitern, kommt der Tag zum Einsatz.

Das Salary-Cap-System der NFL: Money talks

Könnte ein Spieler theoretisch auch Jahr für Jahr mit dem Franchise Tag belegt werden? Zwei oder drei Jahre in Serie sind möglich, danach ist das aktuelle CBA nicht ganz eindeutig. Tendenz: nein. Der Fall dürfte allerdings so schnell nicht auftauchen, denn der Cap Hit steigt schnell in schwindelerregende Höhen: Das Gehalt steigt im dritten Jahr um mindestens 44 Prozent, schlecht bezahlte Positionen werden zudem nach den Durschnittsgehältern der am besten bezahlten Positionen abgerechnet.

PS: Hat der Spieler seinen Franchise-Tag-Vertrag noch nicht unterschrieben, kann der von der Franchise auch noch zurückgezogen werden. So geschehen etwa im letzten Jahr bei Ex-Panthers-Cornerback Josh Norman.

Die größten Dynasties in der Geschichte des US-Sports © getty 1/25 Tom Brady und die New England Patriots haben mit Super Bowl LI ihren fünften Titel gewonnen und sind damit wohl die größte Dynasty der NFL-Geschichte. Doch wer waren vergleichbar dominant in anderen US-Ligen? SPOX gibt einen Überblick /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees.html © imago 2/25 NFL: Green Bay Packers (1961-67) - 2 Super Bowls: Nur zwei Titel für eine Dynasty? Nur zwei Super Bowls! Doch insgesamt sind es fünf (NFL-)Championships unter Coach Vince Lombardi, dem Namensgeber der Super-Bowl-Trophäe /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=2.html © getty 3/25 Dallas Cowboys (1993-96) - 3 Super Bowls: Die Triplets waren der Inbegriff von America's Team, das drei Titel in vier Jahren gewann /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=3.html © imago 4/25 Pittsburgh Steelers (1972-79) - 4 Titel: Der berühmte Steel Curtain unter Head Coach Chuck Noll (l.) war in den 70ern kaum zu überwinden. QB Terry Bradshaw war der erste mit vier Ringen /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=4.html © getty 5/25 San Francisco 49ers (82-90) - 4 Super Bowls: Joe Montana (r.) gewann mit den Niners vier Super Bowls, zwei davon mit Jerry Rice, dem vielleicht größten Spieler aller Zeiten /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=5.html © getty 6/25 New England Patriots (2001-heute) - 5 Titel: Die wohl größte und längste Dynasty der NFL-Geschichte. Für alle fünf Titel das Herzstück: Quarterback Tom Brady und Head Coach Bill Belichick /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=6.html © getty 7/25 MLB: Boston Red Sox (1914-18) - 3 World-Series-Titel: Die erste große Dynasty im Baseball waren wohl die Red Sox, bevor sie ihren Superstar Babe Ruth zum Erzrivalen New York Yankees verkauften ... /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=7.html © getty 8/25 Oakland Athletics (1971-75) - 3 Titel: Die A's sind das einzige Team in den 60ern, 70ern und 80ern, das drei Titel in Serie gewann. Anschließend ging Slugger Reggie Jackson nach New York /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=8.html © imago 9/25 New York Yankees (1958-62) - 3 Titel: Die Bronx Bombers tauchen häufiger in der Liste auf. In dieser Version war Mickey Mantle der große Star /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=9.html © getty 10/25 San Francisco Giants (2010-14) - 3 Titel: Drei Titel mit teils komplett unterschiedlichen Teams. Doch Catcher Buster Posey (l.) und Starter Madison Bumgarner sind die großen Konstanten /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=10.html © getty 11/25 New York Yankees (1996-2000) - 4 Titel: Unter der Leitung des legendären Managers Joe Torre (r.) dominieren die Yankees das Ende des 20. Jahrhunderts unter Besitzer George M. Steinbrenner III (M.) /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=11.html © imago 12/25 New York Yankees (1949-53) - 5 Titel: Unübetroffen - die New York Yankees Anfang der 50er! Fünf Titel in Serie, angeführt von Joe DiMaggio /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=12.html © getty 13/25 NHL: Chicago Blackhawks (2009-15) - 3 Stanley Cups: Die jüngste NHL-Dynasty ist in der Windy City beheimatet /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=13.html © imago 14/25 Toronto Maple Leafs (1946-51) - 4 Cups: Darryl Sittler (M.) ist inmitten der Legends Row vorm Air Canada Centre verewigt. Er war einer der Helden der Leafs nach dem zweiten Weltkrieg /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=14.html © getty 15/25 Toronto Maple Leafs (1961-67) - 4 Titel: Goalie Terry Sawchuk (M.) galt als großer Rückhalt der zweiten Dynasty der Leafs in den 60ern /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=15.html © getty 16/25 Montreal Canadiens (1975-1979) - 4 Cups: Die Habs der Siebziger Jahre um Guy LaFleur gewannen gleich vier Titel in Serie und waren damit ein Beispiel an Dominanz /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=16.html © getty 17/25 New York Islanders (1979-83) - 4 Cups: Ebenfalls vier Titel in Serie holten sich die Islanders, die viele zu den größten Teams aller Zeiten zählen /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=17.html © getty 18/25 Montreal Canadiens (1955-60) - 5 Cups: Fünf Titel in Serie - das gelang außer den legendären Habs Ende der 50er nur noch einer Franchise ... /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=18.html © getty 19/25 Edmonton Oilers (1983-90) - 5 Titel): Angeführt von Captain Mark Messier und einem gewissen Wayne Gretzky (nur 4 Titel) dominierten die Oilers die 80er Jahre /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=19.html © getty 20/25 NBA: Boston Celtics (1981-87) - 3 NBA-Titel: Das Team um Larry Bird duellierte sich das ganze Jahrzehnt über mit den Showtime Lakers und gehört zu den besten überhaupt /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=20.html © getty 21/25 Los Angeles Lakers (1999-2002) - 3 Titel: Mit Kobe, Shaq und Robert Horry (v.r.n.l.) zerstören die Lakers unter Phil Jackson alles und schaffen den Threepeat um die Jahrtausendwende /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=21.html © getty 22/25 San Antonio Spurs (1998-2014) - 5 Titel: Angefangen hat es mit den Twin Towers: Tim Duncan (r.) und David Robinson. Aber auch nach dem Abgang des Admirals bleiben die Spurs eine Macht /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=22.html © getty 23/25 Los Angeles Lakers (1979-91) - 5 Titel: Was für ein Team! All-Time Topscorer Kareem Abdul-Jabbar und der vielleicht beste Point der Geschichte, Magic Johnson, waren das Herzstück der Showtime Lakers /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=23.html © getty 24/25 Chicago Bulls (1991-1998) - 6 Titel: Michael "Air" Jordan (l.) schaffte mit den Bulls unter Phil Jackson gleich zwei Titel-Hattricks in den 90ern - zwischenzeitlich trat er gar mal zurück, um Baseball zu spielen /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=24.html © imago 25/25 Boston Celtics (1957-69) - 11 Titel: Dominanter war nie ein Team! Elf Titel in 13 Jahren, nicht zuletzt dank Center Bill Russell, der Defensivspiel auf ein neues Level brachte /de/sport/diashows/1702/ussport/groesste-dynasties/patriots-lakers-oilers-yankees,seite=25.html

Erlebe ausgewählte NFL-Spiele Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Die zehn wahrscheinlichsten Franchise Tags 2017

Kirk Cousins, Quarterback, Washington Redskins: Der Quarterback-Markt bietet zumeist nicht viele Stars (was ist mit Jimmy Garoppolo?), umgekehrt sind QBS immer begehrt. Cousins spielte 2016 bereits unter dem Tag für die Redskins, ein weiterer Tag würde sein Gehalt auf 24 Millionen Dollar wachsen lassen - sollte man sich nicht einigen können. Einfach ziehen lassen kann ihn das Team nicht, die Frage wäre also: Exklusiver oder nicht-exklusiver Tag? Im zweiten Fall könnten sich Teams wie die Browns oder 49ers durchaus einschalten

Le'Veon Bell, Running Back, Pittsburgh Steelers: Die Steelers werden ihren Leistungsträger so schnell nicht ziehen lassen: Schon im Januar wurde gemeldet, dass das Team den Tag für Bell nutzen wird - nach seiner Sperre im letzten Jahr und Verletzungen in der Vergangenheit vielleicht keine schlechte Idee. Eine langfristige Einigung mit Wide Receiver Antonio Brown hat auf jeden Fall Vorrang. Nur: Welcher Tag würde es sein? Ist ein Running Back heute wirklich zwei First-Rounder wert?

Eric Berry, Safety, Kansas City Chiefs: Droht bei den Chiefs Ärger am Horizont, wenn man sich nicht einigen kann? Berry ist ein absoluter Superstar auf seiner Position, hat aber bereits angekündigt, unter dem Tag nicht spielen zu wollen. Das würde KC im Zweifelsfall aber nicht stoppen - kommt es gar zum Streik? Teams mit Nachholbedarf auf seiner Position gibt es genug ...

Chandler Jones, Outside Linebacker/Defensive End, Arizona Cardinals: Einen Zweitrundenpick hatten die Cards für Jones hingeblättert. Klar, dass man ihn nun so schnell nicht wird gehen lassen. "Wenn es sein muss, werden wir ihn taggen", hatte Head Coach Bruce Arians bereits angekündigt

Kawann Short, Defensive Tackle, Carolina Panthers: Es lag wohl auch am anstehenden Vertrag von Short, dass sich die Panthers 2016 von Norman getrennt hatten. Head Coach Ron Rivera hat ESPN bereits verraten, dass man Short "wahrscheinlich" taggen werde.

Weitere Kandidaten: Wide Receiver Alshon Jeffery (Chicago Bears), Cornerback A.J. Bouye (Houston Texans), Outside Linebacker Melvin Ingram (L.A. Chargers), Defensive End Jason Pierre-Paul (New York Giants), Linebacker Dont'a Hightower (New England Patriots)

Der NFL-Spielplan im kompletten Überblick