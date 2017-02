Setzt sich Juve weiter ab?

Donnerstag, 16.02.2017

Am Sonntagabend empfängt Juves Nummer-Eins-Verfolger AS Rom den FC Turin und am Montag kommt es zum Top-Spiel zwischen Milan und Fiorentina.

Juventus Turin - US Palermo (Fr., 20.45 Uhr live auf DAZNund im LIVE-TICKER)

Juventus empfängt Abstiegskandidat Palermo: Auf dem Papier bereits vor Anpfiff ein entschiedenes Duell. Während Juve in den letzten fünf Ligaspielen fünf Siege einfahren konnte, gingen die Gäste dreimal als Verlierer vom Platz. Lediglich gegen die ebenfalls abstiegsbedrohten Aufsteiger aus Crotone konnten sie einen knappen 1:0-Sieg feiern.

Der direkte Vergleich der beiden Teams fällt klar zugunsten der Gastgeber aus. In den letzten zehn Aufeinandertreffen ging neunmal Juve als Sieger vom Platz und der letzte Sieg von Palermo liegt bereits über sechs Jahre zurück.

Massimiliano Allegri kann gegen die Sizilianer aus dem Vollen schöpfen. Nur Routinier Andrea Barzagli steht dem 49-Jährigen nicht zur Verfügung. Palermo muss weiter auf Slobodan Rajkovic verzichten, der Ende November gegen den AC Mailand zuletzt auf dem Platz stand.

Atalanta Bergamo - Crotone (Sa., 18 Uhr live auf DAZNund im LIVE-TICKER)

Empoli - Lazio Rom (Sa., 20.45 Uhr live auf DAZNund im LIVE-TICKER)

Bologna - Inter Mailand (So., 12.30 Uhr live auf DAZNund im LIVE-TICKER)

Chievo Verona - SSC Neapel (So., 15 Uhr live auf DAZNund im LIVE-TICKER)

Auf Chievo Verona wartet eine harte Aufgabe. Der SSC Neapel ist seit der 1:2-Niederlage Ende Oktober gegen Tabellenführer Juventus in der Liga ungeschlagen und kassierte lediglich am Mittwoch beim Champions-League-Titelverteidiger Real Madrid eine 1:3-Niederlage.

Napoli reist mit der besten Offensive der Niederlage nach Verona. 57 Tore erzielten Dries Mertens, Marek Hamsik und Co. in den bislang 24 absolvierten Spielen. Zum Vergleich: Die Juventus-Offensive um 90-Millionen-Mann Gonzalo Higuain, der Neapel erst im Sommer verließ, kam auf nur 49 Tore.

Sommer-Neuzugang Arkadiusz Milik stand nach seinem Kreuzbandriss im Santiago Bernabeu erstmals wieder auf dem Platz und könnte in Verona eine weitere Waffe darstellen.

Deflino Pescara - FC Genua (So., 15 Uhr live auf DAZNund im LIVE-TICKER)

Sampdoria Genua - Cagliari Calcio (So., 15 Uhr live auf DAZNund im LIVE-TICKER)

Udinese Calcio - Sassuolo (So., 15 Uhr live auf DAZNund im LIVE-TICKER)

AS Rom - FC Turin (So., 18 Uhr live auf DAZNund im LIVE-TICKER)

Die formstarke Roma will weiter Boden auf Tabellenführer Juventus gut machen. Ein Sieg gegen den FC Turin ist deswegen Pflicht. Mit sechs Siegen in sieben Spielen stehen die Vorzeichen für einen Dreier im heimischen Stadion gut.

Für die Gäste aus Turin bietet das Hinspiel Grund zur Hoffnung. Im vergangenen September gingen Torhüter Joe Hart und Co. mit 3:1 als klarer Sieger vom Platz.

AC Mailand - AC Florenz (So., 20.45 Uhr live auf DAZNund im LIVE-TICKER)

Das Top-Spiel der Liga steigt am Sonntagabend im San Siro und für beide Teams geht es um den Anschluss an die Spitzengruppe. Die Mailänder haben nach den enttäuschenden Leistungen in den letzten Wochen und nur einem Sieg aus fünf Spielen bereits zehn Punkte Rückstand auf den drittplatzierten SSC Neapel.

Die Fiorentina wollen den Aufwärtstrend der letzten Wochen fortführen und nach einem 2:1-Sieg gegen Juventus im vergangenen Monat auch gegen Milan punkten.

