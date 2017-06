Mbappe-Kumpel Yann Karamoh will Spielzeit

Montag, 05.06.2017

"Wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich nur zu einem Klub gehen, bei dem ich auch spielen kann", verriet der französische U19-Nationalspieler in einem Exklusiv-Interview mit Goal. "Ich will nicht zu Monaco gehen, nur um dort verliehen zu werden. Ich will zu einem Klub gehen, bei dem ich mich auch weiterentwickeln kann", ließ er weiter verlauten.

Mit Blick auf nächste Saison will Karamoh den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Dabei nimmt er sich ein Beispiel an Monacos Mega-Talent Kylian Mbappe, den er aus der Jugend-Nationalmannschaft kennt: "Ihm zuzusehen ist unglaublich. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr ich sein werde. Es ist natürlich großartig, einem Freund dabei zuzusehen, wenn er so erfolgreich ist. Heute ist es Kylian, morgen wird es womöglich ein anderer sein."

Karamoh lief in der vergangenen Saison 35-mal für Caen auf und verbuchte dabei neun Scorerpunkte. Sein aktueller Vertrag ist noch bis 2018 datiert.

Yann Karamoh im Steckbrief