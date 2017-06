Deco: Juventus will Monacos Fabinho

Samstag, 03.06.2017

Der 23-Jährige wird mit beiden Klubs aus Manchester in Verbindung gebracht. Aber auch der Champions-League-Finalist hat den defensiven Mittelfeldspieler offenbar auf dem Zettel. "Ich weiß, dass Juventus Fabinho will", verrät der ehemalige Nationalspieler.

Auch Fabinho soll einem Wechsel nicht abgeneigt gegenüberstehen. "Klar, er mag die Bianconeri. Denn Juve ist ein großer Klub", so Deco weiter.

Fabinho und die AS Monaco sicherten sich in der abgelaufenen Saison den Titel in der Ligue 1. Der Defensiv-Spezialist trägt maßgeblichen Anteil am Erfolg seines Teams. Von 38 Liga-Spielen stand der junge Brasilianer 37-Mal auf dem Feld.

Fabinho im Steckbrief