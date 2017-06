Medien: PSG baggert an Allegri

Montag, 05.06.2017

"Ich werde bei Juve bleiben und es nächstes Jahr nochmal probieren", verkündete Allegri nach dem verlorenen Finale vor laufenden Fernsehkameras. So einfach gestaltet sich seine Zukunft aber offenbar nicht. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, knüpft der Meistertrainer einige Bedingungen an einen Verbleib in Turin.

Demnach verlange Allegri ein Jahressalär von rund acht Millionen Euro sowie zwei oder drei namhafte Verpflichtungen, um einen erneuten Angriff auf die Königsklasse zu starten. Bislang verdient der Italiener rund 5,5 Millionen. Am kommenden Mittwoch soll sich Allegri mit Sportdirektor Giuseppe Marotta treffen, um die Zukunft der Alten Dame zu besprechen.

Sollte dabei keine Einigung erzielt werden, stünde Paris St.-Germain bereit. Das italienische Blatt will wissen, dass der französische Hauptstadtklub Allegri bereits ein Angebot vorgelegt hat - inklusive Jahresgehalt von zehn Millionen Euro.

