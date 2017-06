Offiziell: Falcao verlängert Vertrag bei Monaco

Donnerstag, 01.06.2017

"Ich bin froh, dass ich mein Abenteuer in Monaco verlängern darf", sagte der Kapitän in einer Mitteilung des Vereins. "Nach dieser unglaublichen Saison, in der ich meine Motivation wiederentdeckt habe, hatte ich nur einen Wunsch: dass ich diese wunderbare Geschichte weiterschreiben darf", fügte Falcao hinzu.

Der erfahrene Falcao gilt in der Mannschaft als Ziehvater für seinen 18-jährigen Sturmpartner Kylian Mbappe, der in der vergangenen Saison seinen internationalen Durchbruch geschafft hat."Ich bin zuversichtlich, dass unser Projekt in der kommenden Saison genauso spannend verläuft wie in dieser", erklärte Falcao.

Radamel Falcao im Steckbrief