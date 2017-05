Juventus-Juwel Kean schreibt Geschichte

Sonntag, 28.05.2017

Kean wurde am 28. Februar 2000 in Vercelli im Piemont geboren. Seine Eltern besitzen ivorische Wurzeln. Bevor Kean aber zu Juventus ging, spielte der Angreifer drei Jahre in der Akademie von Torino. Erst mit 14 Jahren schloss er sich den Bianconeri an.

Sein Profidebüt gab Kean am 19. November 2016 mit 16 Jahren gegen Delfino Pescara. In der 84. Minute wurde er beim 3:0-Erfolg für Mario Mandzukic eingewechselt. Damit war Kean der erste Spieler, der nach dem Millenium geboren wurde und in einer der großen Ligen in Spanien, England, Italien, Deutschland oder Frankreich eingesetzt wurde.

Keans historisches Champions-League-Debüt

Gleiches gilt für die Champions League, wo Kean drei Tage nach seinem Serie-A-Debüt sechs Minuten in der Champions League ran durfte. Juve gewann dieses Spiel mit 3:1 gegen den FC Sevilla.

Für die U19 von Juve spielte Kean in dieser Spielzeit in 13 Partien, in denen er elf Tore schoss und fünf weitere auflegte.

Für welche Nationalmannschaft Kean in der Zukunft auflaufen möchte, hat der Teenager noch nicht entschieden. Sowohl für Italien als auch für die Elfenbeinküste könnte der Stürmer spielen. Im Junioren-Bereich läuft Kean für die Squadra Azzurra auf. Seit der U15 repräsentiert der Juve-Angreifer Italien. Bei den U17-Europameisterschaften 2016 und 2017 erzielte er jeweils ein Tor.

Keans Vertrag bei Juventus läuft noch bis 2020

In Italien werden große Hoffnungen in den Jungspund gesetzt. Kean ist ein sehr schneller, aber auch körperlich robuster Stürmer, der technisch gut ausgebildet ist und über einen guten Schuss verfügt.

Vertraglich ist Kean noch bis 2020 an Juventus Turin gebunden. Sein Berater Mino Raiola, der unter anderem auch Zlatan Ibrahimovic oder Paul Pogba vertritt, handelte im März einen neuen Vertrag aus. Unter anderem hatten der FC Arsenal und Manchester City Interesse am italienischen Wunderkind angemeldet.

Die aktuell jüngsten Torschützen der Top-5-Ligen

Spieler Verein Liga Geburtsdatum Kean, Moise Juventus Serie A 28.02.00 Havertz, Kai Bayer 04 Leverkusen Bundesliga 11.06.99 Sarr, Malang OGC Nice Ligue 1 23.01.99 Mbappe, Kylian AS Monaco Ligue 1 20.12.98 Pulisic, Christian Borussia Dortmund Bundesliga 18.09.98 Han Kwang Song Cagliari Calcio Serie A 11.09.98 Karamoh, Yann SM Caen Ligue 1 08.07.98 Faitout Maouassa AS Nancy Ligue 1 06.07.98 Davies, Tom Everton FC Premier League 30.06.98 Nordin, Arnaud AS Saint-Étienne Ligue 1 17.06.98 Barkok, Aymen Eintracht Frankfurt Bundesliga 21.05.98 Adjapong, Claud US Sassuolo Calcio Serie A 06.05.98 Jonathan Ikone Montpellier HSC Ligue 1 02.05.98 Ismaila Sarr FC Metz Ligue 1 25.02.98 Edouard, Odsonne Toulouse FC Ligue 1 16.01.98 Locatelli, Manuel AC Milan Serie A 08.01.98 Blas, Ludovic EA Guingamp Ligue 1 31.12.97 Lopez, Maxime Olympique de Marseille Ligue 1 04.12.97 Nkunku, Christopher Paris Saint-Germain FC Ligue 1 14.11.97 Rashford, Marcus Manchester United Premier League 31.10.97 Chiesa, Federico ACF Fiorentina Serie A 25.10.97 Lookman, Ademola Everton FC Premier League 20.10.97 Hernández, Theo Deportivo Alavés La Liga 06.10.97 Ontiveros, Javier Málaga CF La Liga 09.09.97 Bénes, László Borussia Mönchengladbach Bundesliga 09.09.97 Pape Cheikh RC Celta de Vigo La Liga 08.08.97 Torunarigha, Jordan Hertha BSC Bundesliga 07.08.97 Mor, Emre Borussia Dortmund Bundesliga 24.07.97

Moise Kean im Steckbrief