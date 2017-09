Wo kann ich ManUnited - Palace live sehen?

Premier League Huddersfield -

Manchester United befindet sich in absoluter Hochform und zankt sich mit Stadtrivale City um die Tabellenführung. Am Samstag steht die nächste Aufgabe für die Red Devils an, die diesen Namen vermutlich nicht verdient hat: Es kommt der Tabellenletzte Crystal Palace. SPOX hat alle Infos: Wo finde ich den Livestream? Wo gibt es den Liveticker? Wer steht im Kader? Wer ist verletzt?

Mit der fast perfekten Ausbeute von 16 Punkten aus sechs Spielen liegt Manchester United vor dem 7. Spieltag auf Rang zwei der Tabelle, nur ob des schlechteren Torverhältnisses (+15 zu +19) noch hinter Stadtrivale City. Die Red Devils erleben einen Höhenflug, angeführt von 85-Millionen-Neuzugang Romelu Lukaku, der bereits sechs Tore zu Buche stehen hat.

Sechs Tore weniger auf dem Konto hat Crystal Palace vorzuweisen. Die Eagles haben den schlechtesten Start aller Teams in den vier höchsten Spielklassen Englands hingelegt. Am vergangenen Spieltag gab's ein 0:5 gegen die Sky Blues, alles andere als ein Resultat in ähnlichen Sphären wäre eine kleine Sensation.

Wann spielt Manchester United gegen Crystal Palace?

Spiel Manchester United - Crystal Palace Datum Samstag, 30. September 2017 Uhrzeit 16 Uhr

Wo kann ich Mancehster United gegen Crystal Palace sehen?

Abgesehen vom Streaming-Dienst DAZN gibt es in Deutschland keine TV-Übertragungen.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist eine Streaming-Plattform für Sportereignisse. Zahlreiche internationale Fußballspiele der europäischen Topligen werden auf DAZN übertragen. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Streamingdienst nur 9,99 Euro im Monat.

Auch die Premier League ist prominent im DAZN-Programm vertreten. Am 7. Spieltag gibt es neben dem Gastspiel von Crystal Palace bei Manchester United noch die Partien Huddersfield gegen Tottenham und das Topspiel Chelsea gegen Manchester City live zu sehen.

Wo kann ich Manchester United gegen Crystal Palace im Liveticker sehen?

Wie zu jedem anderen Spiel des 7. Spieltags der Premier League bietet SPOX auch zur Partie United gegen Palace einen LIVETICKER an.

Der verfügbare Kader von Manchester United

Position Spieler Manchester United Torhüter David De Gea, Sergio Romero, Joel Pereira Abwehr Eric Bailly, Victor Lindelöf, Chris Smalling, Phil Jones, Daley Blind, Luke Shaw, Matteo Darmian, Antonio Valencia Mittelfeld Nemanja Matic, Michael Carrick, Ander Herrera, Marouane Fellaini, Ashley Young, Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata Angriff Marcus Rashford, Jese Lingard, Romelu Lukaku

Verletzungen bei Manchester United

Marcos Rojo (Kreuzbandverletzung)

Paul Pogba (Oberschenkelverletzung)

Anthony Martial (Oberschenkelverletzung)

Zlatan Ibrahimovic (Kreuzbandverletzung)

Unter der Woche lieferte Anthony Martial beim 4:1 gegen ZSKA Moskau eine Galavorstellung ab - verletzte sich dabei aber am Oberschenkel. Der angeschlagene Angreifer ist gegen Palace wohl noch keine Option, so dass entweder Lukaku wieder alleine stürmen darf, oder aber sich der junge Marcus Rashford wie im Pokal gegen Burton Albion an vorderster Linie versuchen darf.

Verfügbarer Kader von Crystal Palace

Position Spieler Crystal Palace Torhüter Wayne Hennessey, Julian Speroni Abwehr Mamadou Sakho, James Tomkins, Scott Dann, Jairo Reidewald, Timothy Fosu-Mensah, Damien Delaney, Patrick van Aantholt, Jeffrey Schlupp, Pape Souare, Joel Ward, Martin Kelly Mittelfeld Luka Milivojevic, Yohan Cabaye, James McArthur, Ruben Loftus-Cheek, Jordon Mutch, Jason Puncheon Angriff Bakary Sako, Sullay Kaikai, Andros Townsend, Chung-Yong-Lee, Christian Benteke, Freddie Ladapo

Verletzungen und Aufstellung bei Crystal Palace

Wilfried Zaha (Knieverletzung)

Connor Wickham (Kreuzbandriss)

Bakary Sako und James McArthur heißen die beiden Torschützen von Crystals bisherigen drei Törchen - die aber allesamt im Ligapokal fielen. In der Liga ist man historischerweise auch nach sechs Spielen noch tor- und punktlos. Viel mehr als sein Team hinter - dem eigentlich treffsicheren - Christian Benteke durchzuwürfeln, bis Zählbares herrausspringt, bleibt dem neuen Coach Roy Hodgson wohl nicht übrig...

